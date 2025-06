Quatro pessoas são presas por extorquirem paraense com vídeo íntimo nas redes sociais

Três homens e uma mulher foram presos preventivamente pela Polícia Civil do Pará na quinta-feira (26/6), em Curitiba, no Paraná, durante a operação "Prisma", suspeitos de praticarem extorsão sexual praticados no ambiente virtual. Segundo a PC, eles são acusados de obter vídeos íntimos de uma vítima residente no Pará e, a partir disso, praticar extorsão, por meio de mensagens enviadas através de perfis falsos em redes sociais. Os suspeitos exigiam que a vítima realizasse transferências bancárias, sob ameaça de divulgação do material íntimo, chegando a cobrar mais de R$ 40 mil.

A ação partiu de investigações realizadas pela Polícia Civil do Pará, e os mandados foram expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. E integra o trabalho que investiga e desarticula crimes de extorsão, especificamente de extorsão sexual praticada por meios virtuais, além de promover o enfrentamento às associações criminosas que atuam na internet contra a segurança da população paraense.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Paraná (PR).

“Foram quatro prisões preventivas realizadas em Curitiba, e cinco mandados de busca e apreensão cumpridos, quatro na capital paranaense e um em Belém. Durante a ação, diversos aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados à perícia, com o objetivo de aprofundar a análise do material e reunir mais provas sobre a atuação do grupo”, explicou a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV.

A delegada destacou ainda a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança dos dois Estados brasileiros. “A integração entre as Polícias Civis do Pará e do Paraná foi essencial para o êxito da operação. Reforçamos o compromisso com a investigação qualificada e com a proteção da população, especialmente nos crimes que envolvem a vulnerabilidade das vítimas em ambientes digitais”, concluiu.

Os presos foram encaminhados para os procedimentos necessários e estão à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar se há outros envolvidos nos crimes.