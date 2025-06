Trio suspeito de roubo de mercadorias em Benevides é preso pela Polícia Civil em Belém

Três homens foram presos e uma menor apreendida durante uma ação que investiga o roubo de mercadorias que ocorreu em Benevides, próximo a BR-316, na manhã desta sexta-feira (27). Os suspeitos teriam abordado a van com vários produtos eletrônicos próximo a pista que dá acesso a entrada de Mosqueiro. Os investigados foram detidos no distrito de Outeiro, em Belém, e parte da carga roubada foi recuperada pela polícia. Dois suspeitos de envolvimento no crime, que já foram identificados, estão sendo procurados.

Conforme as autoridades policiais, os suspeitos já estavam sendo monitorados pela PM após várias denúncias sobre essa prática de roubos na área da BR-316. Os suspeitos abordaram o veículo da empresa com uma motocicleta e um carro branco. Após render o condutor, os assaltantes escoltavam a van para uma área de mata, onde subtraíram a mercadoria. Conforme o delegado Augusto Potiguar, da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), os suspeitos tinham preferência por cargas contendo eletrônicos.

“É uma quadrilha que nós já vínhamos investigando devido aos suspeitos estarem atuando ali na estrada do Mosqueiro, no município de Benevides. Eles aproveitavam o momento em que veículos de transporte de cargas de uma grande empresa saía, então abordavam para tomar de assalto. Eram sempre caminhões que transportavam produtos eletrônicos de compras feitas via internet. A partir dos levantamentos prévios e da denúncia da empresa, nós fomos acionados de imediato após o roubo e as equipes conseguiram localizar e prender em flagrante três suspeitos. Além de recuperar parte da mercadoria”, afirma o delegado.

Ainda conforme o delegado Augusto Potiguar, os suspeitos agiam com violência. “Eles faziam uso de arma de fogo e costumavam empreender bastante violência em face do motorista do veículo. Sempre ameaçando ou agredindo. E no dia de hoje não foi diferente. Mas as diligências continuam até localizarmos os dois suspeitos que fugiram, que já estão identificados”, declarou.

Os policiais devem continuar as diligências para identificar os destinatários das mercadorias. “Vamos tentar alcançar aqueles que receptam e que acabam comprando para revender. Essa quadrilha é da área do Outeiro. Hoje, quando nós deslocamos, nós obtivemos sucesso em localizar o veículo que eles usaram, que ainda estava com a carga dentro. Eles ainda negaram qualquer participação, mas depois da localização da carga os confrontamos e eles admitiram e passaram a confessar o delito”, apontou o titular da DRCO.

Uma motocicleta, um carro branco Uno e a mercadoria foram apreendidos pela PC.