Adolescentes são apreendidos com 1,4 kg de maconha em Parauapebas

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na noite de domingo (29) com cerca de 1,4 quilo de maconha, no bairro Tropical, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Informações preliminares apontam que os jovens correram em direção a uma residência ao notarem a aproximação da polícia.

Pelo comportamento suspeito, ambos foram abordados. Dentro da mochila do adolescente de 16 anos, os policiais encontraram duas barras de maconha, pesando 1,157 quilo, 48 papelotes da mesma droga, somando 257 gramas, e 34 gramas de maconha não prensada. Um papelote de crack também foi localizado.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

O que acontece nesses casos?

O artigo 172, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será imediatamente encaminhado para a autoridade policial competente.

Nesses casos, quando adolescentes são flagrados com drogas, os adolescentes são levados à delegacia especializada. É feito um Boletim de Ocorrência por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas).