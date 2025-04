Seis pessoas são presas e um adolescente apreendido suspeitos de tráfico de drogas em Monte Alegre

Seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido, suspeitos de envolvimento com a comercialização de drogas e ameaça a moradores em Monte Alegre, no oeste do Pará. A ação ocorreu na noite de terça-feira (15), no bairro Curintafã. Conforme os relatos policiais, uma arma de fogo, três armas brancas e porções de oxi foram apreendidas.

Entre os presos estão cinco homens e uma mulher, além do menor de idade apreendido. Segundo detalhado pela PM, a ação ocorreu por volta de 19h30. Os agentes teriam recebido várias denúncias sobre um grupo de pessoas que estaria comercializando drogas em uma casa e que, de maneira ousada, ficavam expondo os papelotes de entorpecentes, facas e uma arma de fogo. Os moradores do local seriam ameaçados e intimidados pelos suspeitos.

De forma estratégica, foi montada uma ação a pé pelo bairro, onde foi feito o cerco. Os suspeitos foram abordados na Travessa Curralinho. Conforme os agentes, os suspeitos ainda tentaram fugir do local, mas foram contidos. Os policiais constataram que as pessoas detidas estavam com as armas brancas e entorpecentes, conforme as denúncias.

“O nosso objetivo era desarticular essa quadrilha que estava realizando o tráfico de drogas e outros crimes, como assaltos e furtos. Há vários dias já estávamos monitorando, através do serviço de inteligência, a movimentação desses elementos no bairro. Inclusive, eles já haviam até mudado de residência. Eles também cobravam pedágios na ponte para os próprios moradores do Curintafã. Dois dos presos são investigados por participar de um furto a uma residência na última semana”, destacou o major Dutra, comandante do 18º Batalhão de PM.

Uma arma de fogo tipo caseira também foi apreendida, após ser encontrada escondida em uma residência da área. A polícia ainda informou que três dos detidos já têm passagens por tráfico de drogas, roubo e furto. Os suspeitos foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.