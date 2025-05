Suspeito de estupro morre em intervenção policial no Marajó

Um homem identificado como Junielson Gomes, mais conhecido como “Nhapú”, morreu em uma intervenção policial na última terça-feira (29), na zona rural de Breves, no Marajó. A ação foi deflagrada no rio Jaburuzinho por agentes da Base Integrada Antônio Lemos. Segundo as informações policiais, ‘Nhapú’ era suspeito do crime de estupro de vulnerável. Ele teria retirado uma adolescente de 13 anos de casa sob ameaça e disse que iria atirar caso fosse seguido pelos familiares da menor.

Após tomarem conhecimento das informações, os agentes iniciaram as buscas e localizaram um possível endereço nas proximidades do igarapé Jaburuzinho. Ao chegar no local, os militares teriam sido recebidos a tiros e revidaram, alvejando o suspeito. ‘Nhapú’ ainda foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não conseguiu resistir.

Segundo os policiais, o suspeito já seria conhecido da polícia e teria um histórico de envolvimento em crimes como assalto à mão armada e tráfico de drogas. Ele também teria participado de um confronto anterior com a polícia e estava foragido desde então. Uma espingarda calibre 20 com uma munição deflagrada foi apreendida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.