‘Pitoco’ é morto a tiros após ter a casa invadida em Curuá, no oeste do Pará

Um homem identificado como Joaquim Gabriel dos Santos, mais conhecido como ‘Pitoco’, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (30/4), na cidade de Curuá, no oeste do Pará. Informações iniciais dão conta de que a vítima dormia com a esposa e filhos quando quatro homens armados invadiram a casa da família e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Joaquim, que morreu na hora.

O crime ocorreu no bairro das Castanheiras, por volta das 2h da manhã. De acordo com a esposa de Joaquim, os executores arrombaram a porta da casa com armas de fogo nas mãos e disseram que eram policiais. Eles foram na direção do homem e efetuaram ao menos três tiros na região da cabeça da vítima. A companheira de Joaquim Gabriel relatou que ainda tentou evitar o assassinato e se jogou na frente do marido, mas ainda assim os suspeitos fizeram os disparos. Os filhos do homem presenciaram o crime.

Após o assassinato, os suspeitos fugiram do local. A esposa da vítima pediu socorro para vizinhos próximos e uma viatura da Polícia Militar esteve no local para apurar o assassinato. Testemunhas ainda relataram que esse seria o segundo ataque sofrido por Joaquim Gabriel. No ano passado, a vítima teria sido atacada a tiros, mas conseguiu escapar. Todos os relatos são apurados pela Polícia Civil, que investiga o crime. O corpo será levado para o município de Alenquer, onde a vítima nasceu.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.