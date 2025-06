Homem foragido por estupro de vulnerável é preso em Marabá

Um homem foi preso na manhã de domingo (29), em Marabá, região do sudeste paraense, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Ele era considerado foragido da Justiça e responde por estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro

A prisão foi realizada pela equipe de plantão da 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Marabá, em parceria com a Polícia Civil de Tucuruí, após troca de informações entre as unidades. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Tucuruí, e o suspeito foi localizado por volta das 11h55, onde morava, na Folha 31, no bairro Nova Marabá.

Após ser detido, o acusado será transferido para o sistema prisional, sob responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap), ficando à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi cumprido pela Seccional de Marabá, neste domingo (29). "O investigado segue à disposição da justiça", diz a PC.

Pena

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro e ocorre quando há conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de consentimento, experiência sexual ou relacionamento. A pena prevista é reclusão de 8 a 15 anos.