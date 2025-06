Motociclista morre ao colidir contra caminhão estacionado no meio da rua em Parauapebas

Um motociclista morreu na noite de domingo (29) após colidir contra um caminhão boiadeiro no bairro dos Minérios, em Parauapebas. De acordo com testemunhas, ele pilotava uma Honda Biz em alta velocidade quando perdeu o controle e bateu violentamente no veículo, que estava estacionado na via.

Ainda segundo informações preliminares, há suspeita de que o condutor estivesse sob efeito de álcool no momento da colisão. Essa versão não foi confirmada. Com o impacto da batida, a vítima ficou gravemente ferida e morreu no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou a área. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Seccional de Parauapebas. "A vítima colidiu sozinha com um caminhão estacionado de forma regular. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração", diz a PC.