Professor de karatê é preso em Ananindeua suspeito de abuso sexual de crianças em Belém

Um homem de 57 anos, que atuava como professor de karatê, foi preso pela Polícia Civil suspeito de abusar sexualmente de ao menos quatro crianças no bairro da Marambaia, em Belém. O investigado foi autuado durante a “Operação Golpe Invisível”, na tarde desta quarta-feira (25), em via pública, em Ananindeua. Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm entre 11 e 12 anos.

De acordo com a delegada Joseângela Santos, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Ananindeua, as investigações começaram após a mãe de uma das vítimas procurar a polícia para relatar o abuso sexual. “Há cerca de 15 dias nós recebemos uma mãe que veio denunciar que o filho, ao assistir a uma reportagem sobre abuso sexual, relatou que vinha sendo vítima reiteradamente há cerca de 4 anos do professor de karatê. O suspeito ministrava aulas de karatê para essa criança. A partir dessa primeira notícia, começamos a investigar e verificamos que ele tem praticado essa conduta já faz algum tempo”, disse a delegada.

Ainda segundo a autoridade, o suspeito teria agido com o mesmo modus operandi em todos os casos. “Se aproveitava do contato que tem com os alunos. Já temos informações de quatro vítimas nesse primeiro momento. Geralmente ele ganha a confiança desses alunos e dos pais para manipulá-los. A partir daí ele cometeu os atos de abuso sexual”, informou a delegada Joseângela Santos.

Investigação

Ainda conforme a titular da Deaca, o suspeito já seria reincidente neste tipo de caso. “Há cerca de 15 anos, ele foi investigado pela mesma conduta criminosa, quando ele tinha uma lan house no bairro onde ele mora, na Marambaia, e se aproveitava desse contato que tinha com crianças e adolescentes para praticar esse tipo de crime. Na época ele foi investigado e foi absolvido por falta de provas”, apontou a delegada.

Segundo Joseângela Santos, o professor de karatê ainda seria suspeito de envolvimento em outro caso de abuso. “Primeiro ele dava aula em uma escola no mesmo bairro. Depois a gente obteve informações de que ele foi demitido dessa escola por conta de uma denúncia de que ele estava abusando de um adolescente, aluno dessa escola. Depois ele foi ministrar aulas em um clube, como atividade externa para as crianças”, conta a delegada.

Joseângela Santos conta que o suspeito tinha contato com as vítimas fora do horário de aula. “Ele ganhava confiança dos pais, ganhava a confiança das crianças, e a partir daí ele começava a ter contato além das aulas. Por meio de conversas via WhatsApp, ele dava presentes e também dava moedas de jogos online para essas crianças. Assim ele conseguia obter essa confiança”, explicou a delegada.

Para encerrar, a titular da Deaca informa como os pais ou responsáveis podem denunciar caso alguma criança tenha sido vítima do professor de karatê. “Elas podem comparecer aqui à Deaca e repassar as informações, se têm algum filho, um sobrinho ou outra criança que foi vítima desse crime. Depois nós vamos atrás, fazemos a busca ativa dessa criança para conversar com os pais, para fazer uma escuta especializada, ver se essa criança foi realmente vítima de algum ato por parte dele. O que a gente orienta sempre e deixa claro é que nunca é culpa da criança ou dos pais. Esse indivíduo é um predador”, encerrou a delegada.