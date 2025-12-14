Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Condutor morre após carro cair em rio na zona rural de Bragança

O acidente foi registrado neste domingo (14), na comunidade de Bom Jardim Campos de Baixo

O Liberal
fonte

Condutor morre após carro cair em rio na zona rural de Bragança. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Miguel Melo morreu em um acidente registrado na madrugada deste domingo (14), na comunidade de Bom Jardim Campos de Baixo, na zona rural de Bragança, no nordeste do Pará. Segundo as informações de testemunhas, a vítima conduzia um carro de passeio que caiu de uma ponte.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 3h. Segundo o portal Notícias Bragança, testemunhas relataram que Miguel retornava de uma festa realizada em outra comunidade quando, ao se aproximar da ponte de madeira, acabou perdendo o controle do veículo. O condutor caiu no rio e não conseguiu sair do veículo, que afundou nas águas.

Pessoas que passavam pela área ainda teriam tentado socorrer o motorista e conseguiram retirá-lo de dentro do automóvel. No entanto, a vítima não apresentava mais sinais vitais. Ainda segundo relatos, a vítima havia ido deixar algumas pessoas em outra comunidade e sofreu o acidente durante o trajeto de volta. Miguel Melo era morador da comunidade de São Bento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas dentro do rio forçando a porta do carro para retirar Miguel de dentro do veículo. Minutos depois, o condutor é retirado desacordado.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Bragança. A vítima foi identificada como Miquel Ferreira de Melo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte

carro cai em rio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Guarda municipal de Belém é morto a tiros na rodovia do Tapanã

As primeiras informações indicam que os disparos foram feitos por dois homens em uma motocicleta

15.12.25 8h32

HOMICÍDIO

'Tipiti' é morto a tiros após briga de bar em Garrafão do Norte

O crime ocorreu na madrugada de domingo (14) no bairro Paraense

14.12.25 18h18

ACIDENTE

Mulher morre e cinco pessoas ficam feridas em colisão entre quatro veículos em Parauapebas

O grave acidente foi registrado na PA-160, próximo ao trevo da Vila Cedere I

14.12.25 17h13

HOMICÍDIO

Homem é morto e outro fica ferido após quarteto invadir chácara em Canaã dos Carajás

O crime ocorreu na noite de sábado (13) no Chacreamento Eucalipto 2

14.12.25 16h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CHACINA

Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina no Pará

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (14), em Peixe-Boi

14.12.25 15h26

HOMICÍDIO

'Tipiti' é morto a tiros após briga de bar em Garrafão do Norte

O crime ocorreu na madrugada de domingo (14) no bairro Paraense

14.12.25 18h18

ACIDENTE

Condutor morre após carro cair em rio na zona rural de Bragança

O acidente foi registrado neste domingo (14), na comunidade de Bom Jardim Campos de Baixo

14.12.25 15h46

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda