Condutor morre após carro cair em rio na zona rural de Bragança

Um homem identificado como Miguel Melo morreu em um acidente registrado na madrugada deste domingo (14), na comunidade de Bom Jardim Campos de Baixo, na zona rural de Bragança, no nordeste do Pará. Segundo as informações de testemunhas, a vítima conduzia um carro de passeio que caiu de uma ponte.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 3h. Segundo o portal Notícias Bragança, testemunhas relataram que Miguel retornava de uma festa realizada em outra comunidade quando, ao se aproximar da ponte de madeira, acabou perdendo o controle do veículo. O condutor caiu no rio e não conseguiu sair do veículo, que afundou nas águas.

Pessoas que passavam pela área ainda teriam tentado socorrer o motorista e conseguiram retirá-lo de dentro do automóvel. No entanto, a vítima não apresentava mais sinais vitais. Ainda segundo relatos, a vítima havia ido deixar algumas pessoas em outra comunidade e sofreu o acidente durante o trajeto de volta. Miguel Melo era morador da comunidade de São Bento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas dentro do rio forçando a porta do carro para retirar Miguel de dentro do veículo. Minutos depois, o condutor é retirado desacordado.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Bragança. A vítima foi identificada como Miquel Ferreira de Melo.