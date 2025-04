Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

O ex-jogador do Clube do Remo e Águia de Marabá, Thiago Nascimento Barbosa, conhecido como “Thiago Marabá”, de 38 anos, morreu em um acidente de trânsito na Folha 8, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. O acidente ocorreu por volta de 22h30 de segunda-feira (31).

Ainda segundo o portal Debate, "Thiago Marabá" trafegava em uma motocicleta na subida de uma ladeira entre as Folhas 7 e 8. Ele não teria visto um quebra-molas existente no local. E, após bater nesse redutor de velocidade, foi jogado ao chão. Na queda, bateu a cabeça e perdeu muito sangue.

Thiago Marabá teve passagem pelo Clube do Remo (Marcelo Seabra/O Liberal)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Thiago, que era professor de uma escolinha de futebol, para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas ele não resistiu e morreu. Nas redes sociais, os amigos e familiares de “Thiago Marabá” se despediram com muita tristeza do ex-atleta.

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Nova Marabá apuram o caso. E acrescentou que investigações preliminares apontam que a vítima perdeu o controle da direção ao passar por um quebra molas e morreu no local.

No dia 10 de janeiro de 2021, “Thiago Marabá” sofreu um acidente de moto, após cair em um quebra molas, localizado na rua do Aeroporto, no bairro do Amapá. Ele ficou em estado grave de saúde, passou vários dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP).

Além de Remo e Águia, “Thiago Marabá” atuou em diversas equipes de futebol Brasil afora. Depois de encerrar a carreira, ele teria passado a se dedicar a ensinar os fundamentos do futebol para garotos de sua cidade natal. A família ainda não informou o local do velório.