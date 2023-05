Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro (RJ), tirou a vida de Kadu Fernandes, de 28 anos, cria das categorias de base do Vasco e que estava disputando a Segunda Divisão do Campeonato Carioca pela equipe do Macaé-RJ.

O veículo em que Kadu Fernandes estava capotou na Avenida Brasil, por volta das 4h da manhã. O jogador foi revelado pelo Vasco, passou pela base do Fluminense-RJ, atuou pelo São Paulo, mas sem jogar profissionalmente por essas equipes.

VEJA MAIS

Kadu teve passagens, já pelo profissional, no Tupi-MG, Boavista-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Anapolina-GO e jogou fora do país, defendendo o Al-Jeel, da Arábia Saudita. Pelo Macaé, foi contratado para a disputa da Série A2 do Carioca e estreou no último sábado, contra o Americano-RJ.

VEJA MAIS

A diretoria do Macaé lamentou a morte do jogador e cancelou o treino que seria nesta segunda. O Vasco fez um pronunciamento oficial via Twitter, também lamentou o falecimento do atleta e desejou força aos familiares e amigos.