Futebol: jogador brasileiro morre após sofrer parada cardiorrespiratória

O jogador brasileiro Alex Polinário, de 24 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida, no último domingo, quando atuava pelo Alverca, da Terceira Divisão de Portugal, contra o Almerim. A informação foi confirmada pelo clube do atleta.

Alex passou mal, caiu no gramado, foi atendido rapidamente e levado ao Hospital de Vila Franca em estado grave. O jogador ficou em coma induzido e teve morte cerebral nesta quinta-feira.

O jogador nascei na cidade de Ribeirão Preto (SP) e atuou pelo Cruzeiro-MG e Athetico Paranaense. Ele estava na terceira temporada no futebol português. Em nota o Alverca lamentou a morte de seu atleta.

“Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã.

O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas.”