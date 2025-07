Leila Pereira chama Dudu de 'covarde' em julgamento no STJD e cobra presença do jogador

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, chamou o atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, de “covarde” durante sessão realizada nesta sexta-feira (18) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. O jogador foi denunciado por crime de misoginia após publicações feitas nas redes sociais em janeiro deste ano.

Leila esteve presencialmente no julgamento e criticou a ausência de Dudu, que enviou um vídeo com pedido de desculpas. Para a dirigente, a atitude foi insuficiente diante da gravidade do caso.

Dirigente critica ausência de Dudu

“Sofreu violência, tem que denunciar, porque esses agressores são covardes. A maior prova estou vivendo aqui. Esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho, que deve ter lido no TP (teleprompter). Deve ter repetido 500 vezes para ver se estava mais bonitinho”, afirmou Leila durante a sessão.

Ela ainda acrescentou que esperava que o jogador tivesse a coragem de repetir presencialmente o conteúdo ofensivo. “Ele deveria estar aqui, ser homem e falar na minha frente o que escreveu. Aqui está uma mulher, me expondo. Ouvi críticas machistas, dizendo que era frescura. Nós, mulheres, sofremos diariamente. Temos que dar um basta.”

Vídeo de Dudu foi exibido no julgamento

No vídeo exibido, Dudu justificou a ausência alegando compromissos profissionais e pediu desculpas pelo conteúdo das mensagens.

“Eu respeito muito o tribunal. Não compareci por estar trabalhando. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pela minha fala. Tenho esposa, tenho filha, e prezo muito pelo respeito a todas as mulheres”, declarou.

VEJA MAIS

Entenda o caso

O conflito entre Leila Pereira e Dudu teve início em 2023, quando o atacante foi anunciado pelo Cruzeiro, mas desistiu da transferência e permaneceu no Palmeiras. À época, Leila cobrou publicamente que ele honrasse o acordo.

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2024, o vínculo entre Dudu e Palmeiras se encerrou. Em janeiro de 2025, Leila afirmou que o jogador “saiu pela porta dos fundos”, o que gerou reação de Dudu nas redes sociais com frases como “me esquece” e “VTNC”.

As mensagens foram classificadas por Leila como “desproporcionais e desrespeitosas”, levando a dirigente a denunciar o caso ao STJD por misoginia.