Dudu rebate Leila Pereira com foto de troféus e declaração polêmica: 'VTNC'

O atacante Dudu, hoje no Cruzeiro, utilizou as redes sociais para responder às declarações feitas por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que afirmou em entrevista recente que o jogador teria deixado o clube “pela porta dos fundos”. Em tom de ironia e crítica, Dudu publicou uma foto ao lado de vários troféus conquistados pelo clube e escreveu:

“O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!!”, fazendo referência às conquistas acumuladas em sua história pelo Palmeiras.

Imagem publicada nos Stories do Instagram (Instagram @7_dudu)

Na mesma publicação, o jogador ainda mencionou diretamente a presidente Leila Pereira e fez duras críticas:

“Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira”, escreveu, marcando o perfil da dirigente. Dudu concluiu a mensagem com um contundente “Me esquece. VTNC”.

Entenda o caso

A polêmica iniciou após declarações de Leila Pereira sobre Rony, outro atacante do Palmeiras. Ao ser questionada sobre possíveis comparações entre as saídas de Rony e Dudu, Leila descartou semelhanças e fez uma declaração que desagradou o ex-jogador do clube:

“É uma situação completamente diferente. Nós fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube”, explicou a presidente. “O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos”, completou.

Dudu, que teve passagem marcante pelo Palmeiras, conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.