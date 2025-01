Presidente do Palmeiras vê fim de ciclo de Rony no clube: 'saída pela porta da frente'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o ciclo de Rony no clube está chegando ao fim, embora o atacante continue sua rotina de treinamentos na Academia de Futebol. A mandatária acredita que uma transferência seria benéfica para todas as partes envolvidas, incluindo o próprio jogador.

"Acho que sim (é fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom para ele novos ares. Mas se ele entende que não, ele é muito querido e continuará até o fim do contrato", declarou Leila.

A dirigente confirmou que o Palmeiras aceitou uma proposta do Fluminense pelo camisa 10, porém, a negociação não foi concluída devido à falta de acordo salarial entre o jogador e o clube carioca.

"Houve sim uma negociação com o Fluminense, por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa que o atleta se acerte com o clube. Estamos nessa situação. Porque alguns atletas nós entendemos que colaboraram demais conosco, mas como tudo na vida tem um ciclo. Eu trato inícios, meios e fins de ciclo com muita tranquilidade, e acho que o atleta também deveria encarar dessa forma", explicou.

Quando questionada sobre uma possível comparação com a saída de Dudu, Leila negou semelhanças e destacou que o ex-camisa 7, agora reforço do Cruzeiro, deixou o clube de forma problemática.

"É uma situação completamente diferente. Nós fomos muito claros com o Rony, mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube e vai continuar no elenco trabalhando normalmente. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos."