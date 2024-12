Em Belém, Rony vai a peixaria com Wanderley Andrade e canta 'marcante'

O atacante do Palmeiras, Rony, aproveitou uma visita a Belém para um encontro especial com o cantor Wanderley Andrade, ícone da música paraense. O cantor compartilhou em seus Stories, o momento descontraído com seus seguidores, postando imagens do atleta cantando um de seus maiores sucessos, a música “Conquista” em uma peixaria da capital.

Em suas redes sociais, o jogador também compartilhou um vídeo onde aparece degustando a tradicional combinação de peixe com açaí ao som da música “Sabor Açaí”, na voz de Wanderley, composta por Lucinha Bastos e Nilson Chaves. Na legenda, Rony declarou seu amor pela terra natal com a legenda: “No melhor lugar do mundo, minha Belém, com aquele peixe e açaí”.