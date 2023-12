Atacante do Palmeiras, Rony acompanha futebol feminino no Baenão e veste camisa de organizada

O Palmeiras conquistou o bicampeonato do Brasileirão na semana passada e, o atacante paraense Rony, aproveita o período de férias em Belém, antes de ir para a cidade de Magalhães Barata (PA), sua terra natal. O jogador do Verdão esteve no Estádio Baenão, acompanhando a semifinal do Campeonato Paraense de Futebol Feminino, entre Remo x Juventude, que terminou com a vitória azulina por 1 a 0. O atacante fez questão de fazer fotos com torcedores e inclusive vestiu a camisa de uma torcida organizada do Remo.

Rony chegou a Belém na última quinta (8), com uma réplica da taça do Campeonato Brasileiro. O jogador foi recebido por fãs e torcedores do Verdão e em seguida desfilou com a taça pelas ruas de Belém, em um carro conversível e chamou atenção por onde passou. O atacante possui contrato com o Palmeiras até o final de 2026, porém, não descarta a possibilidade de deixar o clube paulista, caso tenha uma proposta concreta.

O jogador foi revelado para o futebol pelo Remo, depois foi vendido ao Cruzeiro-MG, atuou pelo Náutico-PE e em seguida foi para o Japão. No seu retorno ao Brasil, Rony fechou com Athletico-PR, clube onde conquistou os títulos da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Vendido ao Palmeiras, o Rony iniciou uma “coleção” de taças, incluindo dois Brasileirões, dois Paulistões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, além de duas Libertadores e uma Recopa.