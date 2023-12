Campeão Brasileiro pelo Palmeiras, Rony desfila com taça do Brasileirão pelas ruas de Belém; vídeo

O atacante Rony está em Belém após conquistar o 12º título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. O jogador paraense, que não pôde atuar nas duas últimas rodadas da Série A devido uma lesão no braço-direito, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 17h com uma réplica da taça do Brasileirão de 2023.

Rony atendeu fãs no saguão e em seguida saiu desfilando pela capital em um carro conversível ao lado de seu pai e empresário, Hércules Junior. Ele passou pelas avenidas Júlio César e Duque de Caxias, Rua Antônio Barreto, Doca de Souza Franco, Boulevard Castilhos França, Ver-o-Peso, até chegar ao hotel que ficará hospedado no bairro da Cidade Velha.

ASSISTA

VEJA MAIS

O maior

Rony conquistou na noite de ontem, em Belo Horizonte (MG), mais um título com o Palmeiras. O jogador é o paraense mais vitorioso e agora soma na carreira dois Brasileirões pelo Palmeiras (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021) também pelo Palmeiras, uma Copa do Brasil pelo Athletico-PR e uma pelo Verdão, uma Copa Sul-Americana pelo Furacão, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil pelo a equipe alviverde, dois Paulistões, além de dois Parazões (2014 e 2015) pelo Remo.