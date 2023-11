Rony sofre fratura em choque com goleiro do América-MG e só deve voltar a jogar em 2024; vídeo

O atacante Rony, do Palmeiras, sofreu uma fratura no antebraço direito durante a partida contra o América-MG. pela 36ª rodada do Brasileirão. Segundo o jornalista André Hernan, ele desfalcará a equipe de Abel Ferreira até o fim da temporada e só deve voltar a jogar em meados de 2024. O jogador paraense teve um choque com o goleiro do Coelho, Jori, sentiu dores no local e foi imediatamente substituído, aos 9 minutos do primeiro tempo. O Verdão venceu o jogo por 4 a 0.

“Jogada (ao meu ver maldosa) do goleiro do América MG tira Rony da temporada. Atacante teve uma fratura no antebraço e só volta em 2024”, escreveu Hernan.

Até o momento, o Palmeiras ainda não se pronunciou oficialmente sobre a lesão do jogador nascido no Pará. O Verdão está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro depois de uma arrancada impressionante, somada a derrocada do Botafogo, que chegou a liderar a Série A com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado e hoje é o vice-líder, três pontos atrás do alviverde paulista, que tem 66 pontos. Faltam mais duas rodadas para o fim da competição.