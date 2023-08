Palmeiras: Fora da convocação da Seleção, Rony possui propostas da Arábia, diz empresário

Não foi dessa vez que o atacante Rony, do Palmeiras, retornou a Belém para jogar uma partida oficial. Cotado para estar entre os convocados do técnico da Seleção Brasileira Fernando Diniz, o jogador ficou fora da lista para o jogo contra a Bolívia, pela estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, marcado para o dia 8 de setembro, no Mangueirão. Destaque do Verdão, o jogador recebeu propostas da Arábia Saudita e pode deixar o clube paulista.

Em entrevista exclusiva à Rádio Liberal FM, o empresário de Rony, Hércules Júnior, e que é carinhosamente chamado de pai pelo atacante do Palmeiras, conversou com a equipe do Grupo Liberal e acompanhou a convocação do técnico Fernando Diniz ao vivo. Durante o bate-papo, Hércules afirmou que o atacante paraense tem algumas propostas do futebol árabe, mas não deu detalhes sobre o futuro de “Rony Rústico”.

“A visibilidade na vida do Rony reflete na vida de todos. Eu não posso abrir mais coisas, pois devo muito ao Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Rony tem propostas, não só uma, mas mais de quatro [de clubes] da Arábia Saudita, que querem o Rony. Não posso falar mais”, disse.

O futebol da Arábia Saudita vem ganhando força, principalmente com a contratação do Al Nasser, que fechou com o atacante português Cristiano Ronaldo, ídolo da Seleção Portuguesa, do Manchester United, da Inglaterra, além do Real Madrid, da Espanha. Nesta semana mais um clube da Arábia Saudita ganhou repercussão, dessa vez o Al Hilal, anunciou a contratação do atacante brasileiro Neymar, que estava no Paris Saint-Germain, da França, por onde jogou seis temporadas.

Em junho um clube do Catar teve interesse em Rony, porém, não se concretizou a negociação que girava em torno de R$100 milhões e o jogador permaneceu no Verdão. Paraense da cidade de Magalhães Barata (PA), Rony iniciou a carreira na base do Remo, conquistou dois títulos paraenses pelo Leão Azul (2014 e 2015) e foi negociado com o Cruzeiro-MG. Pela equipe mineira, trabalhou com os garotos da base e foi emprestado ao Náutico-PE, onde disputou a Série B de 2016 e marcou 14 gols.

Com o destaque no Timbu, Rony retornou ao Cruzeiro e foi negociado pela Raposa com o Albirex Niigata, do Japão. Após uma temporada no Ásia, Rony voltou ao Brasil para defender o Athlético Paranaense, equipe onde conquistou os títulos da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Em 2020 o atleta foi contratado pelo Palmeiras e é um dos jogadores mais importantes desde então. Pelo Verdão levantou as taças do Paulistão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasi, Recopa Sul-Americana e dois títulos da Libertadores da América, principal competição do continente. Na atual temporada o atacante possui 40 jogos com a camisa do Palmeiras, 12 gols marcados e seis assistências.