Vai parar a Série C? Adversários do Remo emitem pedido à CBF de adiamento de rodadas; veja detalhes

A Série C do Campeonato Brasileiro está na 5ª rodada, porém, existe a possibilidade de paralisação da competição. Os adversários do Remo na Terceirona, Ypiranga-RS, São José-RS e Caxias-RS, todos clubes do Rio Grande do Sul (RS), emitiram um comunicado solicitando o adiamento das duas próximas rodadas da Série C, pedem que Série C seja paralisada por conta das enchentes que atingiram o estado.

Em comunicado feito nas redes sociais dos clubes, foi feito um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que a Série C fique parada nas próximas rodadas, retornando somente no dia 31 deste mês. No comunicado, os clubes citam que o estado do Rio Grande do Sul (RS) passa por uma situação de calamidade pública, que impactam na malha rodoviária e a érea, ficando inviável as realizações de partidas.

Nota na íntegra

“As equipes gaúchas do Campeonato Brasileiro da Série C solicitam o adiamento total, incluindo jogos de todas as equipes da competição, das duas próximas rodadas, retomando a competição após 31/05/24. A ação conjunta do E.C. São José. S.E.R. Caxias e Ypiranga F.C. deve-se ao Estado de Calamidade Pública que o Rio Grande do Sul se encontra, em função das chuvas e consequentes enchentes, com enormes perdas humanas e danos materiais, sendo significativos na malha rodoviária e aérea, que impossibilitam a realização de jogos esportivos no Estado”, informou os clubes.

VEJA MAIS

Decisão dos clubes

A CBF já emitiu um comunicado às Federações e aos clubes sobre possibilidade de paralisação das competições nacionais, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Único clube paraense na disputa da Série C, o Remo já comunicou através de nota que é a favor da paralisação do campeonato.

Na Série A também teve pedidos

O mesmo pedido feito pelos clubes das Série C, foi feito também pelas equipes gaúchas que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio-RS, Internacional-RS e Juventude-RS solicitaram à CBF o adiamento das próximas três rodadas da elite do futebol nacional, mesmo com a instituição tendo adiado todos os jogos das equipes gaúchas nas competições até o próximo dia 27. Além das partidas nacionais, as partidas do Grêmio e do Inter na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, também foram adiadas.

Panorama

Até o momento a CBF ainda não se pronunciou sobre o pedido feito pelos clubes da Série C do Brasileiro, porém, deixou claro que a decisão de parar ou não as competições nacionais, partirá dos clubes. Caso a paralisação se concretize, a partida do Remo contra a Tombense-MG, marcada para o próximo domingo (19), no Baenão pode não ocorrer. Em relação à possível parada ou não da Série A, um congresso técnico está programado para ocorrer no dia 27 deste mês

Números da tragédia

Até o momento, de acordo com a Defesa Civil, 149 pessoas morreram no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, ao longo das duas últimas semanas. Ainda estão desaparecidas 112 pessoas e 806 se feriram com as enchentes. Ao todo 538.245 pessoas estão desalojadas e 79.494 estão em abrigos espalhados pelo estado. No total, 2.100 milhões de pessoas foram atingidas pelas enchentes na maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul.