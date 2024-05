Remo apoia paralisação do Campeonato Brasileiro devido às enchentes no Rio Grande do Sul

Em meio à crise climática sofrida pelo Rio Grande do Sul, times demonstraram solidariedade e apoiaram a paralisação do Campeonato Brasileiro. Um deles foi o Clube do Remo, que divulgou um comunicado neste domingo (12/05) se mostrando favorável à pausa no Futebol Brasileiro. O time paraense também anunciou que está com um posto de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no estado do Sul.

No sábado (11/05), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou um ofício aos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro filiados às federações estaduais para que eles se posicionem sobre a possível paralisação, solicitada pelo Ministério do Esporte.

Doações

O Remo conta com um posto de coleta de doações em sua sede social, na avenida Nazaré, em Belém. Torcedores podem doar alimentos, roupas, ração para animais, produtos de higiene, cobertores e lençóis.

Leia o comunicado do Remo na íntegra

Acompanhamos a triste situação do Rio Grande do Sul. Por se tratar de uma causa humanitária não tem como deixar de lado a solidariedade e colocar o futebol a frente de tudo isso. Com relação ao posicionamento do Clube, o Remo é favorável a paralisação do Futebol Brasileiro inicialmente por um período de 15 dias para que os prejuízos possam ser amenizados, e as atenções se dobrem ao povo gaúcho. O Remo inclusive está com um posto na Sede Social em Nazaré para arrecadação de donativos que nos próximos dias serão enviados aos mais necessitados.