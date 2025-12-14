'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido Estadão Conteúdo 14.12.25 23h42 Conhecido por ser um exímio batedor de pênaltis, Gabigol não conseguiu fazer valer seus méritos neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o atacante perdeu a cobrança que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. O erro fez o Corinthians ganhar a oportunidade de avançar - e assim o fez. Depois da partida, o goleador do time mineiro foi às redes sociais para se desculpar com o torcedor. Ele saiu do banco de reservas nos minutos finais de partida para entrar no lugar de Kaio Jorge, justamente pensando nas finalizações da marca da cal. Depois do seu desperdício e o gol de Gustavo Henrique, a decisão foi para as cobranças alternadas. Walace também errou e Breno Bidon colocou o Corinthians na final. "Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada. Obrigado nação Azul pelo apoio incondicional! Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário", escreveu Gabigol em seu X (antigo Twitter). Gabigol chegou ao Cruzeiro no começo deste ano com status de ídolo. No Flamengo, ganhou os principais títulos que podia. Porém, acabou não renovando com o clube da Gávea e chegou a Minas num movimento de representar uma nova fase ao clube, que passou por um investimento bastante considerável. Porém, no decorrer do ano, acabou perdendo espaço e foi para o banco de reservas. De lá, viu Kaio Jorge se destacar e ser o artilheiro do Brasileirão com 21 gols. A boa fase do colega inclusive lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Quanto a Gabigol, resta agora virar a página e se preparar para a próxima temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cruzeiro Gabigol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30