Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

Com a presença do torcedor, o Paysandu apresentou oficialmente, na noite deste sábado (13), o uniforme principal para a temporada 2026. O lançamento aconteceu no Estádio da Curuzu e marcou um momento simbólico para o clube, que celebrou sua identidade e história ao revelar a camisa batizada de “Eterna”.

O novo manto integra a coleção especial “Lobo 10 Anos”, criada para comemorar uma década da marca própria do Paysandu. A camisa representa a ligação permanente entre o clube e torcida bicolor.

Confira a releitura da camisa bicolor para o ano de 2026 (Divulgação Paysandu / Site do Paysandu)

Inspirada no modelo que lançou oficialmente a marca em 2016, a camisa resgata um visual clássico, com listras verticais azuis e brancas no formato dregradê, remetendo a períodos vitoriosos da história do Papão. Entre os detalhes, o uniforme traz gola e punhos retilíneos na cor azul. O tecido frontal em jacquard com sublimação alia tecnologia e conforto, proporcionando melhor caimento e desempenho ao torcedor e aos atletas.

O acabamento também recebeu atenção especial: o escudo do Paysandu aparece em tear bordado, o logo da Lobo é aplicado em silk e a camisa conta com etiqueta exclusiva de autenticidade em transfer. Como diferencial, o modelo exibe um selo comemorativo alusivo aos 10 anos da marca, reforçando o caráter histórico da coleção.

Detalhe do escudo da nova camisa do Papão (Divulgação Paysandu / Site do Paysandu)

A camisa “Eterna” começará a ser comercializada ao longo desta semana em todas as Lojas Lobo, com valor de R$ 329,99 nas versões masculina, feminina e juvenil (tamanhos 10, 12 e 14). Sócios do programa Sócio-Torcedor Payxão Prime Residencial terão desconto, pagando R$ 296,99.