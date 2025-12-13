Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

O Liberal
fonte

Camisa do Papão para a temporada 2026 foi lançada na Curuzu (Reprodução / "X" @paysandu)

Com a presença do torcedor, o Paysandu apresentou oficialmente, na noite deste sábado (13), o uniforme principal para a temporada 2026. O lançamento aconteceu no Estádio da Curuzu e marcou um momento simbólico para o clube, que celebrou sua identidade e história ao revelar a camisa batizada de “Eterna”.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O novo manto integra a coleção especial “Lobo 10 Anos”, criada para comemorar uma década da marca própria do Paysandu. A camisa representa a ligação permanente entre o clube e torcida bicolor.

Assista

image Confira a releitura da camisa bicolor para o ano de 2026 (Divulgação Paysandu / Site do Paysandu)

Inspirada no modelo que lançou oficialmente a marca em 2016, a camisa resgata um visual clássico, com listras verticais azuis e brancas no formato dregradê, remetendo a períodos vitoriosos da história do Papão. Entre os detalhes, o uniforme traz gola e punhos retilíneos na cor azul. O tecido frontal em jacquard com sublimação alia tecnologia e conforto, proporcionando melhor caimento e desempenho ao torcedor e aos atletas.

VEJA MAIS

image Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes
O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026

image Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes
Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. 

image Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista
Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

O acabamento também recebeu atenção especial: o escudo do Paysandu aparece em tear bordado, o logo da Lobo é aplicado em silk e a camisa conta com etiqueta exclusiva de autenticidade em transfer. Como diferencial, o modelo exibe um selo comemorativo alusivo aos 10 anos da marca, reforçando o caráter histórico da coleção.

image Detalhe do escudo da nova camisa do Papão (Divulgação Paysandu / Site do Paysandu)

A camisa “Eterna” começará a ser comercializada ao longo desta semana em todas as Lojas Lobo, com valor de R$ 329,99 nas versões masculina, feminina e juvenil (tamanhos 10, 12 e 14). Sócios do programa Sócio-Torcedor Payxão Prime Residencial terão desconto, pagando R$ 296,99.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

série c

jornal amazônia

camisa do paysandu

marca lobo
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes

O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026

13.12.25 15h45

FUTEBOL

Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar

Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução

12.12.25 10h04

Futebol

Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes

Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. 

11.12.25 20h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h33

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda