Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 O Liberal 13.12.25 18h56 Camisa do Papão para a temporada 2026 foi lançada na Curuzu (Reprodução / "X" @paysandu) Com a presença do torcedor, o Paysandu apresentou oficialmente, na noite deste sábado (13), o uniforme principal para a temporada 2026. O lançamento aconteceu no Estádio da Curuzu e marcou um momento simbólico para o clube, que celebrou sua identidade e história ao revelar a camisa batizada de “Eterna”. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O novo manto integra a coleção especial “Lobo 10 Anos”, criada para comemorar uma década da marca própria do Paysandu. A camisa representa a ligação permanente entre o clube e torcida bicolor. Assista Confira a releitura da camisa bicolor para o ano de 2026 (Divulgação Paysandu / Site do Paysandu) Inspirada no modelo que lançou oficialmente a marca em 2016, a camisa resgata um visual clássico, com listras verticais azuis e brancas no formato dregradê, remetendo a períodos vitoriosos da história do Papão. Entre os detalhes, o uniforme traz gola e punhos retilíneos na cor azul. O tecido frontal em jacquard com sublimação alia tecnologia e conforto, proporcionando melhor caimento e desempenho ao torcedor e aos atletas. VEJA MAIS Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026 Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu O acabamento também recebeu atenção especial: o escudo do Paysandu aparece em tear bordado, o logo da Lobo é aplicado em silk e a camisa conta com etiqueta exclusiva de autenticidade em transfer. Como diferencial, o modelo exibe um selo comemorativo alusivo aos 10 anos da marca, reforçando o caráter histórico da coleção. Detalhe do escudo da nova camisa do Papão (Divulgação Paysandu / Site do Paysandu) A camisa “Eterna” começará a ser comercializada ao longo desta semana em todas as Lojas Lobo, com valor de R$ 329,99 nas versões masculina, feminina e juvenil (tamanhos 10, 12 e 14). Sócios do programa Sócio-Torcedor Payxão Prime Residencial terão desconto, pagando R$ 296,99. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c jornal amazônia camisa do paysandu marca lobo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026 13.12.25 15h45 FUTEBOL Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução 12.12.25 10h04 Futebol Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. 11.12.25 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26