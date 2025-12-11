Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes

Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. 

Caio Maia

O Paysandu informou no início da noite desta quinta-feira (11) que o volante Pedro Henrique, de 18 anos, foi submetido a uma cirurgia na coxa esquerda. Por conta do procedimento, o atleta pode ficar afastado das atividades com o elenco profissional por até oito semanas.

Segundo a nota divulgada pela assessoria de comunicação do clube, a cirurgia ocorreu na tarde da última quarta-feira (10) e foi realizada pelo médico do clube, doutor Edilson Andrade. O procedimento durou aproximadamente 1h.

Ainda de acordo com o Paysandu, Pedro Henrique realizou uma ressecção tumoral, a retirada de um tumor, da coxa. O clube informou que o atleta passou bem após o procedimento e já recebeu alta.

Pedro Henrique é um dos nove atletas do elenco profissional do Paysandu que são oriundos das categorias de base do clube. Em 2025, o atleta atuou em seis partidas pelo time principal, todas pela Série B do Brasileirão, e não marcou gols.

Devido ao afastamento temporário, Pedro Henrique estará de fora do início da pré-temporada bicolor, marcada para começar no dia 16 de dezembro, em Belém. O clube utilizará as dependências da Curuzu para realizar as atividades.

Além de Pedro Henrique, outros dois atletas, Matheus Vargas e Leandro Vilela, não participarão do início das atividades por também estarem em recuperação de cirurgia.

