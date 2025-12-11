Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. Caio Maia 11.12.25 20h06 O Paysandu informou no início da noite desta quinta-feira (11) que o volante Pedro Henrique, de 18 anos, foi submetido a uma cirurgia na coxa esquerda. Por conta do procedimento, o atleta pode ficar afastado das atividades com o elenco profissional por até oito semanas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo a nota divulgada pela assessoria de comunicação do clube, a cirurgia ocorreu na tarde da última quarta-feira (10) e foi realizada pelo médico do clube, doutor Edilson Andrade. O procedimento durou aproximadamente 1h. Ainda de acordo com o Paysandu, Pedro Henrique realizou uma ressecção tumoral, a retirada de um tumor, da coxa. O clube informou que o atleta passou bem após o procedimento e já recebeu alta. Pedro Henrique é um dos nove atletas do elenco profissional do Paysandu que são oriundos das categorias de base do clube. Em 2025, o atleta atuou em seis partidas pelo time principal, todas pela Série B do Brasileirão, e não marcou gols. Devido ao afastamento temporário, Pedro Henrique estará de fora do início da pré-temporada bicolor, marcada para começar no dia 16 de dezembro, em Belém. O clube utilizará as dependências da Curuzu para realizar as atividades. Além de Pedro Henrique, outros dois atletas, Matheus Vargas e Leandro Vilela, não participarão do início das atividades por também estarem em recuperação de cirurgia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu pedro henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Paysandu acerta acontratação de volante que estava no Guarani-SP; veja detalhes O Papão oficializou a segunda contratação para a temporada 2026 13.12.25 15h45 FUTEBOL Com Dj e samba, Paysandu lança camisa 2026 neste sábado (13) na Curuzu; veja como participar Evento será solidário e visa aproximar o torcedor do clube em um momento de reconstrução 12.12.25 10h04 Futebol Volante da base do Paysandu passa por cirurgia para retirada de tumor na coxa; saiba detalhes Pedro Henrique, de 18 anos, está bem, segundo o clube, e já recebeu alta do hospital. Ele deve ficar afastado dos treinos por até oito semanas. 11.12.25 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26