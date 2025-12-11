CBF realiza Conselho Técnico que deve decidir adversário do Remo na estreia na Série A Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo executivo de futebol do Leão, Marcos Braz. Caio Maia 11.12.25 11h45 CBF realiza conselho técnico do Brasileirão 2026 (Divulgação / CBF) Representantes dos 20 times que disputarão a Série A de 2026 estão reunidos nesta quinta-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para a realização do Conselho Técnico do Brasileirão. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo executivo de futebol do Leão, Marcos Braz. O dirigente, inclusive, é o único representante do Remo no conselho. A reunião deve, além de definir o regulamento da competição para 2026, determinar qual será a tabela básica do torneio, apontando quais serão os primeiros jogos do Time de Periçá no Brasileirão. Nesta temporada, o Leão foi o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na elite nacional ao lado de Coritiba – campeão da Série B -, Athletico e Chapecoense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MERCADO Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando' Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços 12.12.25 19h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26