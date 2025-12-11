CBF realiza Conselho Técnico que deve decidir adversário do Remo na estreia na Série A

Representantes dos 20 times que disputarão a Série A de 2026 estão reunidos nesta quinta-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para a realização do Conselho Técnico do Brasileirão. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo executivo de futebol do Leão, Marcos Braz.

O dirigente, inclusive, é o único representante do Remo no conselho. A reunião deve, além de definir o regulamento da competição para 2026, determinar qual será a tabela básica do torneio, apontando quais serão os primeiros jogos do Time de Periçá no Brasileirão.

Nesta temporada, o Leão foi o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na elite nacional ao lado de Coritiba – campeão da Série B -, Athletico e Chapecoense.