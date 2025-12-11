Especulado no Remo, Yago Pikachu pode fechar com a Chapecoense, diz jornalista Jogador paraense está de férias em Belém e pode ter como destino o Sul do país O Liberal 11.12.25 9h32 Pikachu fez quase 300 jogos com a camisa do Fortaleza (Mateus Lotif/FEC) A temporada 2026 ainda nem começou dentro de campo, mas os bastidores do futebol brasileiro já estão movimentados. Clubes de todas as divisões buscam reforços no mercado, principalmente os da Série A, que iniciam a competição já em janeiro. Em Belém, o Remo, único representante do Norte na elite, trabalha na montagem do elenco para o próximo ano e teve o nome de Yago Pikachu especulado nos bastidores azulinos. No entanto, segundo o jornalista Rodrigo Goulart, setorista da Chapecoense-SC na Rádio Chapecó, o destino do jogador pode ser o clube catarinense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com Goulart, a Chapecoense já encaminhou contratos para alguns atletas livres no mercado, após o encerramento das competições nacionais, entre eles, o paraense Yago Pikachu, de 33 anos, que não permanecerá no Fortaleza em 2026 após o rebaixamento do Leão do Pici para a Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Remo inicia troca de partes do gramado do Baenão visando a Série A A diretoria optou pela substituição de partes específicas do gramado, especialmente nas áreas mais sensíveis Remo entra pela primeira vez no ranking das 30 marcas mais valiosas do país Estudo aponta salto de 328% em seis anos, impulsionado por estrutura, torcida e desempenho em campo Com calendário apertado, Remo avalia usar time B no Parazão 2026: 'Entra em pauta' O Gerente de Futebol do clube, Daniel Dambrós, destacou a necessidade de ajustes diante da abertura precoce do calendário Trajetória de Yago Pikachu Natural de Belém, Yago Pikachu começou no futsal e migrou para o futebol de campo ainda jovem, se destacando nas categorias de base do Paysandu. Subiu ao time profissional na temporada 2012 e teve impacto imediato no clube alviceleste: foram 40 jogos e 12 gols em seu primeiro ano no time de cima, além do acesso à Série B. Pikachu permaneceu no Papão até 2015 e se tornou o lateral-direito com mais gols na história do clube, com 62 marcados. Nesse período, conquistou o título do Parazão de 2013, além do acesso de 2012. Em 2016, foi vendido ao Vasco, onde permaneceu até 2020 e levantou o Campeonato Carioca de 2016. Já em 2021, acertou com o Fortaleza, vivendo o auge da carreira, onbde conquistou duas Copas do Nordeste, três títulos cearenses e foi eleito o melhor lateral-direito da Série A naquela temporada. Pikachu também atuou no Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MERCADO Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando' Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços 12.12.25 19h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26