O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Especulado no Remo, Yago Pikachu pode fechar com a Chapecoense, diz jornalista

Jogador paraense está de férias em Belém e pode ter como destino o Sul do país

O Liberal
fonte

Pikachu fez quase 300 jogos com a camisa do Fortaleza (Mateus Lotif/FEC)

A temporada 2026 ainda nem começou dentro de campo, mas os bastidores do futebol brasileiro já estão movimentados. Clubes de todas as divisões buscam reforços no mercado, principalmente os da Série A, que iniciam a competição já em janeiro. Em Belém, o Remo, único representante do Norte na elite, trabalha na montagem do elenco para o próximo ano e teve o nome de Yago Pikachu especulado nos bastidores azulinos. No entanto, segundo o jornalista Rodrigo Goulart, setorista da Chapecoense-SC na Rádio Chapecó, o destino do jogador pode ser o clube catarinense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com Goulart, a Chapecoense já encaminhou contratos para alguns atletas livres no mercado, após o encerramento das competições nacionais, entre eles, o paraense Yago Pikachu, de 33 anos, que não permanecerá no Fortaleza em 2026 após o rebaixamento do Leão do Pici para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Trajetória de Yago Pikachu

Natural de Belém, Yago Pikachu começou no futsal e migrou para o futebol de campo ainda jovem, se destacando nas categorias de base do Paysandu. Subiu ao time profissional na temporada 2012 e teve impacto imediato no clube alviceleste: foram 40 jogos e 12 gols em seu primeiro ano no time de cima, além do acesso à Série B.

Pikachu permaneceu no Papão até 2015 e se tornou o lateral-direito com mais gols na história do clube, com 62 marcados. Nesse período, conquistou o título do Parazão de 2013, além do acesso de 2012.

Em 2016, foi vendido ao Vasco, onde permaneceu até 2020 e levantou o Campeonato Carioca de 2016. Já em 2021, acertou com o Fortaleza, vivendo o auge da carreira, onbde conquistou duas Copas do Nordeste, três títulos cearenses e foi eleito o melhor lateral-direito da Série A naquela temporada. Pikachu também atuou no 

Remo
.
