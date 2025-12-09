Com calendário apertado, Remo avalia usar time B no Parazão 2026: 'Entra em pauta' O Gerente de Futebol do clube, Daniel Dambrós, destacou a necessidade de ajustes diante da abertura precoce do calendário O Liberal 09.12.25 16h28 Daniel Dambrós representou o Clube do Remo no Congresso Técnico da FPF. (Fábio Tai / O Liberal) O Remo participou do Congresso Técnico do Campeonato Paraense em meio ao planejamento para uma das temporadas mais exigentes dos últimos anos. Após conquistar o acesso à Série A, o clube terá um calendário apertado já em janeiro, mês em que começam tanto o Estadual quanto o Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O gerente de futebol Daniel Dambrós avaliou positivamente as discussões do encontro, destacando que o clube acompanha as decisões visando o coletivo. “A gente avalia com bons olhos todas as pautas. Tudo é debatido pensando no melhor para o campeonato como um todo, não só para o Remo. A intenção é melhorar a competição a cada ano, para os clubes e para a federação”, resumiu. Com o início do Brasileiro marcado para 28 de janeiro e a abertura do Parazão prevista entre os dias 23 e 25, o Remo considera o intervalo reduzido. Dambrós admite que a montagem do elenco e a estruturação interna exigem rapidez. “Enxergamos isso como muito apertado. Estamos numa correria para montar o elenco e organizar o clube. Mas acreditamos que temos capacidade para entregar o melhor em todas as frentes”, disse. VEJA MAIS Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. A possibilidade de utilizar um time alternativo no Estadual não está descartada. O gerente confirma que o tema está em análise, já que a prioridade do clube é a disputa da Série A. “Estamos tratando isso internamente. Existe a possibilidade, porque temos Paraense e Copa do Brasil logo no início. A ideia de um time B entra em pauta, mas tudo será avaliado pela diretoria”, explicou. Mesmo com o calendário apertado, a direção demonstra confiança. “A gente está preparado para o que vier. Vai ser mais uma temporada vitoriosa, estamos trabalhando para isso”, concluiu Dambrós. 