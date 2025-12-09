Com calendário apertado, Remo avalia usar time B no Parazão 2026: 'Entra em pauta'

O Remo participou do Congresso Técnico do Campeonato Paraense em meio ao planejamento para uma das temporadas mais exigentes dos últimos anos. Após conquistar o acesso à Série A, o clube terá um calendário apertado já em janeiro, mês em que começam tanto o Estadual quanto o Brasileiro.

O gerente de futebol Daniel Dambrós avaliou positivamente as discussões do encontro, destacando que o clube acompanha as decisões visando o coletivo. “A gente avalia com bons olhos todas as pautas. Tudo é debatido pensando no melhor para o campeonato como um todo, não só para o Remo. A intenção é melhorar a competição a cada ano, para os clubes e para a federação”, resumiu.

Com o início do Brasileiro marcado para 28 de janeiro e a abertura do Parazão prevista entre os dias 23 e 25, o Remo considera o intervalo reduzido. Dambrós admite que a montagem do elenco e a estruturação interna exigem rapidez. “Enxergamos isso como muito apertado. Estamos numa correria para montar o elenco e organizar o clube. Mas acreditamos que temos capacidade para entregar o melhor em todas as frentes”, disse.

A possibilidade de utilizar um time alternativo no Estadual não está descartada. O gerente confirma que o tema está em análise, já que a prioridade do clube é a disputa da Série A. “Estamos tratando isso internamente. Existe a possibilidade, porque temos Paraense e Copa do Brasil logo no início. A ideia de um time B entra em pauta, mas tudo será avaliado pela diretoria”, explicou.

Mesmo com o calendário apertado, a direção demonstra confiança. “A gente está preparado para o que vier. Vai ser mais uma temporada vitoriosa, estamos trabalhando para isso”, concluiu Dambrós.