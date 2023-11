Gramado do Maracanã passa por reparos e está pronto para receber a final da Libertadores

Após passar por cuidados especiais durante a semana, o gramado do Maracanã está pronto para receber a decisão da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense, que ocorre neste sábado (04), às 17h. O trabalho de recuperação do gramado para a final começou antes mesmo do fechamento do estádio, que aconteceu no último dia 22 de outubro.

Ao todo, foram necessários cerca de 50 dias de trabalhos diários para disponibilizar a melhor condição do campo para a partida deste sábado. O trabalho de recuperação do gramado segue o planejamento da Gestão Maracanã, formada por Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do estádio. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também esteve presente nas últimas semanas.

Devido ao desgaste pela grande quantidade de jogos, o gramado do estádio foi alvo de críticas, inclusive acarretando multas que foram aplicadas pela Conmebol a Fluminense e Flamengo, que também mandou os seus jogos no estádio na competição. O tricolor carioca recebeu uma multa de 15 mil dólares (R$75 mil) pelas péssimas condições do gramado no jogo contra o Olímpia, do Paraguai, pelas quartas de final da Libertadores.

A decisão da Conmebol Libertadores será disputada em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido após prorrogação e pênaltis.