Paysandu: ídolo e autor do gol na Bombonera, Iarley declara torcida ao Boca Juniors na Libertadores

Ídolo do Paysandu, o ex-atacante Iarley já tem uma equipe definida para torcer na final da Copa Libertadores de 2023, disputada neste sábado (4), entre Fluminense e Boca Juniors-ARG. Em entrevista à TV Liberal, o ex-jogador declarou torcida à equipe argentina na decisão. Iarley jogou nos Xeneizes logo depois da passagem pelo Papão.

"Eu vou torcer pro Boca, pela minha história no clube. Costumo sempre torcer para os times pelos quais joguei. Por exemplo, torci demais para o Paysandu esse ano, na Série C. Queria agradecer toda a Fiel que apoiou o time na reta final e ajudou a gente a garantir o acesso à Série B", disse Iarley.

A história do ex-atacante com o Boca Juniors é antiga. Em 2003, quando atuava pelo Papão, Iarley fez o gol bicolor da histórica vitória alviceleste diante dos argentinos, fora de casa, pela Libertadores daquele ano. Na temporada seguinte, o ex-jogador foi contratado pelo próprio time Xeneize, para defender as cores azul e ouro. Lá, Iarley conquistou um Campeonato Argentino e um Mundial de Clubes.

Iarley foi campeão do Campeonato Argentino e Mundial de Clubes pelo Boca. (AFP)

Questionado sobre um possível favoritismo do Fluminense na final da Libertadores deste ano, Iarley destacou o bom histórico do Boca em partidas fora de casa. O ex-atleta, inclusive, lembrou da virada sofrida pelos bicolores no jogo disputado em Belém, pelas oitavas de final da Libertadores de 2003.

"Quando se fala de Boca Juniors esperamos de tudo. Por mais que o Fluminense viva um grande momento e jogue no Maracanã, o Boca é o Boca. Fora de casa o Boca sempre tem grandes atuações. Exemplo disso foi o que aconteceu em Belém. Você nunca pode subestimar aquela equipe", disse.

Libertadores

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela final da Copa Libertadores de 2023. A decisão será disputada em jogo único. Portanto, em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido após prorrogação e pênaltis.