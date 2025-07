Paysandu e Remo garantem jogadores e técnico na Seleção da 14ª rodada da Série B

Remo e Paysandu venceram seus compromissos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os triunfos, alguns atletas do Leão e do Papão conseguiram vagas na Seleção da Rodada do Brasileirão, além de emplacar o treinador do Paysandu, Claudinei Oliveira, como o técnico da rodada.

Através de votação nas redes sociais, o perfil oficial da Série B, publicou os 11 melhores da rodada 14 do Brasileirão. Após a primeira vitória do Remo na Série B atuando longe de seus domínios, diante do Athletic-MG, o Leão Azul teve dois jogadores no selecionado da rodada. O primeiro foi o goleiro Marcelo Rangel, que mais uma vez foi um dos destaques do clube azulino e garantiu presença.

Outro jogador do Remo que cravou seu nome nos 11 atletas da rodada foi o atacante Pedro Rocha. O atleta azulino “brocou” duas vezes na rodada, marcou os dois gols do triunfo azulino e se isolou ainda mais na artilharia da Série B com oito gols na competição, mantendo a equipe azulina na briga pelo acesso à Série A.

Do outro lado da Avenida Almirante Barroso, em Belém, também tivemos selecionados na 14ª rodada do Brasileiro Série B. Após vencer a Ferroviária-SP, de virada, por 2 a 1 na Curuzu, o Paysandu mostrou seu poder de reação na competição e chegou à terceira vitória seguida, largando a lanterna da Série B nas mãos do Athletic-MG.

O Papão teve o lateral Reverson como um dos destaques no jogo diante da Locomotiva e garantiu uma vaga na Seleção da Rodada. Outro que garantiu sua vaga foi Marlon, que fez uma bela partida, marcou um dos gols do Papão e ajudou o clube bicolor a somar três pontos importantes.

Fechando os jogadores na Seleção da rodada está o atacante Marcelinho. Criticado por parte da torcida, Marcelinho foi o autor do gol da virada do Papão, um gol bonito, em um campo encharcado e que fez a Fiel ir à loucura na Curuzu. Já o comandante da Seleção da 14ª rodada é Claudinei Oliveira, que arrumou o Paysandu em um momento delicado na competição.

Veja a seleção da rodada completa

Marcelo Rangel (Remo); Diego Caito (Goiás), Tiago Pagnussat (Vila Nova), Ricardo Silva (América-MG) e Reverson (Paysandu); Sebá Gomez (Coritiba-PR), Barreto (Avaí-SC) e Marlon (Paysandu) e Josué (Coritiba-PR); Pedro Rocha (Remo) e Marcelinho (Paysandu). Técnico: Claudinei Oliveira (Paysandu).