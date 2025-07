Bicho Papão: goleiro da Ferroviária sofreu 16 gols do Paysandu em pouco mais de um ano; entenda

A vitória do Paysandu sobre a Ferroviária-SP por 2 a 1 marcou mais uma vez o goleiro Dênis Júnior como vítima do Papão da Curuzu. Atualmente na Locomotiva, o arqueiro já sofreu 16 gols do time paraense em um período de um ano e dois meses. Antes de defender a equipe paulista, ele atuava pelo Vila Nova e esteve em campo nas finais da Copa Verde de 2024 contra o Lobo.

Veja a sequência dos confrontos em que Dênis foi vazado pelo Papão:

Paysandu 6 x 0 Vila Nova (22/05/2024) – Copa Verde

Vila Nova 0 x 4 Paysandu (29/05/2024) – Copa Verde

Vila Nova 2 x 2 Paysandu (05/08/2024) – Campeonato Brasileiro

Paysandu 2 x 1 Vila Nova (24/11/2024) – Campeonato Brasileiro

Paysandu 2 x 1 Ferroviária (30/06/2025) – Campeonato Brasileiro

Apesar dos números desfavoráveis contra o Paysandu, o goleiro Dênis tem mostrado evolução em seu desempenho na Série B. Na atual temporada, ele sofre em média 0,9 gol por partida, uma melhora significativa em relação à média de 1,7 gol sofrido na temporada anterior, quando defendia o Vila Nova.

Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, o Paysandu segue na zona de rebaixamento, mas conseguiu reduzir a distância para os primeiros times fora do Z-4. A virada foi construída no segundo tempo, com gols de Marlon e Marcelinho.

O técnico Claudinei Oliveira e a torcida comemoraram o resultado, que contou com o apoio de mais de 16 mil torcedores no estádio da Curuzu — o maior público do Paysandu na Série B até agora. Agora, o time se prepara para o próximo desafio fora de casa, contra o Avaí, buscando sair definitivamente da zona de rebaixamento.

Por sua vez, a Ferroviária, que tinha chances de se aproximar do G-4, viu suas expectativas diminuírem com a derrota e já foca na próxima partida contra o Vila Nova, em busca de recuperação na competição.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)