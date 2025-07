Lateral do Paysandu quer sair da zona contra o Avaí: 'Estamos ansiosos'

Embalado por três vitórias consecutivas, o Paysandu ainda convive com o incômodo monstro da zona de rebaixamento da Série B. A chance de mudar isso pode vir neste sábado (5), quando o time enfrenta o Avaí, na Ressacada, pela 15ª rodada do campeonato. Entre os jogadores, a ansiedade por sair do Z4 já não é mais segredo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“A gente precisa muito desse resultado, estamos ansiosos pra sair da zona de rebaixamento. Temos que ir com muito foco e determinação”, afirmou o lateral-direito Bryan Borges nesta quinta-feira (3), após o último treinamento da equipe antes de pegar o Avaí.

A arrancada do Papão começou tardiamente. O time passou as 11 primeiras rodadas sem vencer, em meio a um elenco limitado e fragilizado. O cenário começou a mudar com a chegada do técnico Claudinei Oliveira, na 12ª rodada. Desde então, o Paysandu venceu Botafogo-SP, Remo e Ferroviária, três triunfos que devolveram ao time a esperança de permanência na Série B.

“Quando o momento é ruim, as coisas não caminham, fica muito mais difícil fazer uma reviravolta. Quando estamos numa fase boa, as coisas vão acontecendo naturalmente”, comentou Bryan. “Naquela sequência que a gente pegou de muitos jogos difíceis e grandes, acabamos nos perdendo no trilho, mas, graças a Deus, voltamos a vencer e tenho certeza que se continuarmos assim vamos conseguir coisas boas na Série B”, disse.

VEJA MAIS

Ânimo Novo

Além da mudança de comando, o Paysandu foi ao mercado e trouxe 10 reforços para a sequência da temporada. A reformulação não apenas deu novas opções ao elenco, como também mudou o ambiente interno.

“A chegada do Claudinei deu um ânimo novo, sem dúvida. Quando ele chegou aqui, todo mundo conseguiu compreender a forma que ele quer que a gente jogue e acho que encaixou bem, todo mundo entendeu e está executando”, explicou Bryan. “Fisicamente estou bem, a gente fez todo o processo correto dessa vez, sem pular etapa.”

Mesmo com os nove pontos conquistados nas últimas três rodadas, o Paysandu deixou a lanterna apenas no último jogo — muito graças ao Remo, que venceu o Athletic e empurrou os mineiros para o fundo da tabela. O Papão aparece agora na 19ª colocação, com 13 pontos, apenas um a menos que o Volta Redonda, primeiro fora da zona da degola.

Avaí tem melhor ataque

Para sair do Z4 pela primeira vez no campeonato, o time paraense precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados. Mas a missão fora de casa não será fácil. O Avaí, adversário da vez, tem o melhor ataque da competição.

“Avaí vive grande momento, é o melhor ataque da Série B. Temos que ter em mente isso, ir bastante concentrado pra não ser surpreendido”, ponderou o lateral. “Mas vencer é possível e a gente tem que ir buscar os três pontos. Lá em Floripa, não tenho dúvida: a gente jogou lá no ano passado e lotou o estádio. A torcida do Paysandu era a maior, inclusive”, disse.

O duelo entre Avaí e Paysandu está marcado para as 19h30 deste sábado, na Ressacada. Em caso de vitória e tropeços de adversários diretos, o Papão pode deixar a zona de rebaixamento pela primeira vez na Série B 2024.