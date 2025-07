Paysandu deve repetir esquema defensivo e contar com Rossi e Vilela contra o Avaí, diz jornalista

O Paysandu enfrenta o Avaí-SC neste sábado (5), às 19h30, na Arena Ressacada, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o time bicolor deve manter o mesmo esquema tático utilizado contra a Ferroviária-SP, além de contar com retornos importantes, como Rossi e Leandro Vilela. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira.

A equipe bicolor está invicta sob o comando do técnico Claudinei Oliveira e chega embalado por três vitórias consecutivas para enfrentar o Leão da Ilha. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, há uma tendência de o treinador manter o sistema defensivo com três zagueiros, esquema testado na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, com o experiente Thiago Heleno liderando a defesa ao lado de Luan Freitas e Thalisson.

Com esse esquema, os laterais de ofício do Papão, como Reverson e Bryan Borges, passam a atuar como alas ofensivos no sistema tático do time bicolor, podendo explorar o sistema defensivo do adversário com mais liberdade. Além disso, Claudinei Oliveira poderá contar com o atacante Rossi, que está retornando de uma lesão na coxa, e com o volante Leandro Vilela, que estava suspenso após receber três cartões amarelos.

Apesar das boas notícias, o Paysandu não poderá contar com o atacante Maurício Garcez na partida contra o Avaí. O jogador, que está emprestado pelo clube catarinense, possui uma cláusula contratual que exige o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão para que o Papão possa escalá-lo contra o Leão da Ilha.

Essa cláusula funciona como uma barreira financeira para impedir que o atleta atue contra seu clube de origem em competições oficiais. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, confirmou que o clube não pagará a multa de R$ 1 milhão para liberar Maurício Garcez para o confronto contra o Avaí

A partida entre Paysandu e Avaí, vai começar às 19h30 e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)