Próximo adversário do Paysandu tem o melhor ataque da Série B; veja números

Com três vitórias seguidas na bagagem, o Paysandu viaja até Florianópolis para enfrentar o quarto colocado da tabela, o Avaí-SC, no próximo sábado (5), no estádio da Ressacada. Fora de casa, o time bicolor terá um grande desafio contra a equipe que possui o melhor ataque da Série B.

O Leão da Ilha lidera o ranking ofensivo da competição, com um total de 19 gols marcados em 14 rodadas. A marca foi alcançada após a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma-SC, na última sexta-feira (27).

Com isso, o Avaí tem uma média de 1,35 gol por jogo. Logo atrás, dividindo a segunda posição, estão Goiás-GO, Novorizontino-SP e Athletico-PR, todos com 18 gols marcados. O Remo, adversário direto do Leão Ilha pelo G-4, aparece em seguida, com 17.

A linha ofensiva do alviceleste catarinense conta com nomes como Hygor, atual artilheiro da equipe, além de Cléber e Alef Manga, que chegou a ser especulado no Remo no início da temporada.

Em contrapartida, o Papão tem o segundo pior ataque do campeonato, com apenas nove gols marcados em 14 rodadas. O setor ofensivo menos efetivo é o do Volta Redonda-RJ, que balançou as redes apenas sete vezes até o momento.

Cenário

Diante desse panorama, o Paysandu tentará reverter a desvantagem e buscar a quarta vitória consecutiva na competição. O confronto é decisivo para as pretensões do Bicola. Uma vitória - aliada a possíveis tropeços dos adversários diretos no Z-4 - deixará o time muito próximo de sair da zona de rebaixamento.

Na última rodada, contra a Ferroviária-SP, o time bicolor saiu atrás no placar, mas contou com a estrela Marlon e Marcelinho para virar o jogo e conquistar os três pontos. Neste sábado, o Papão tentará surpreender o Avaí e deixar para trás o início amargo na Série B.

Agenda

A partida entre Avaí-SC e Paysandu será no sábado (5), às 19h30, no estádio da Ressacada. O duelo é válido pela 15ª rodada da Série B e terá cobertura completa em OLiberal.com, com Lance a Lance e narração ao vivo na rádio Liberal+.