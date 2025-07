Por conta de multa de R$ 1 milhão, Paysandu não poderá contar com Garcez contra o Avaí-SC; entenda

Um dos destaques do Paysandu nas últimas partidas, Garcez não participará do confronto contra o Avaí-SC, no próximo sábado (5), devido a uma cláusula contratual. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Roger Aguileira, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal.

Para que o atacante pudesse enfrentar o Leão da Ilha, o Papão precisaria pagar uma multa de R$ 1 milhão.

Segundo informações, a cláusula seria uma estratégia de evitar que o jogador, que pertence ao Avaí, atue contra o clube de "origem" em competições oficiais. Essa prática já é usada por outros clubes cedentes.

Garcez chegou ao Paysandu na última janela de transferências, no início de junho, por empréstimo. Ele iniciou a temporada no Avaí, passou pelo Juventude-RS e, posteriormente, foi repassado ao time bicolor.

Dessa forma, o clube teria que arcar com o valor elevado para contar com o atleta no duelo. No entanto, é importante destacar que o Paysandu enfrenta dificuldades financeiras. No início da semana, a FIFA comunicou que o clube havia sido punido com um transfer ban por conta de uma dívida com o Torreense, de Portugal, referente à contratação do lateral-direito Keffel.

Com a camisa bicolor, Garcez já disputou três partidas e foi titular nas duas últimas, contra a Ferroviária-SP e o Remo. O atacante se destacou em campo e tem sido uma peça importante na reação do Papão na Série B.

Atualmente, o Paysandu ocupa a 19ª colocação, com 13 pontos. A equipe está a três pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Botafogo-SP, e precisa vencer para se aproximar da saída do Z-4. Já o Avaí é o quarto colocado e luta para se manter no G-4 da Série B.