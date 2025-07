Aplauso com o time perdendo vira combustível para Paysandu reagir na Série B

Sob forte chuva na Curuzu, o Paysandu virou pra cima da Ferroviária por 2 a 1 e engatou a terceira vitória seguida na Série B. Mas o que mais chamou atenção na noite de segunda-feira (30) foi a reação da torcida. Mesmo com o time perdendo no intervalo, os aplausos e gritos de incentivos tomaram conta das arquibancadas. A resposta veio no segundo tempo, com gols de Marlon e Marcelinho, que garantiram a virada e tiraram o Papão da lanterna.

“Fez muita diferença”, admitiu Marcelinho, autor do gol da virada. “A festa que nossa torcida faz aqui sempre nos ajuda muito, sempre nos apoiando do começo ao fim. No intervalo, mesmo com o resultado negativo, a torcida aplaudiu, isso foi um ânimo pra gente voltar dentro de campo e mostrar nosso valor”.

O gol da Ferroviária, ainda no primeiro tempo, não refletia o volume ofensivo do Paysandu, que dominava as ações mesmo com o campo encharcado pela forte chuva. Na volta do intervalo, o time manteve a pressão e empatou com Marlon, que havia sido vaiado na saída de campo. Poucos minutos depois, aos 22, Marcelinho — que chegou a ser cotado para deixar o clube semanas atrás — recebeu lançamento, dominou no peito e finalizou com categoria para virar o jogo.

Marcelinho, que enfrentou críticas da torcida em boa parte da temporada, falou sobre o momento de superação. “Independente das circunstâncias, eu tento estar sempre feliz, sempre sorrindo, procurando motivações. Sei que posso ajudar o Paysandu, cheguei aqui na grandeza dessa equipe e não cheguei à toa”.

Próximo jogo

Com 13 pontos, o Papão está agora a um ponto do Volta Redonda, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e vai para Florianópolis enfrentar o Avaí, atual quarto colocado, no próximo sábado (5). O desafio será arrancar pelo menos um ponto fora de casa e manter a sequência positiva.

“A Série B é muito equilibrada. Independente de quem está em cima ou embaixo, é um nível alto”, analisou Marcelinho. “Sabemos da qualidade da equipe do Avaí, não é à toa que eles estão brigando lá em cima, mas nossa equipe está focada pra chegar em Floripa e fazer um grande jogo, pontuar pra buscar sair dessa colocação o mais rápido possível”.