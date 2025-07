Paysandu oficializa saída do atacante argentino Benjamín Borasi; veja nota

O Paysandu oficializou, na tarde desta quarta-feira (2), a saída do atacante argentino Benjamín Borasi. Em nota publicada no site oficial do clube, o Papão informou que o contrato do jogador chegou ao fim e não será renovado. O comunicado foi breve e agradeceu ao atleta pelos serviços prestados.

“O Paysandu Sport Club informa que o contrato do atleta Benjamín Borasi chegou ao fim e não será prorrogado. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”, diz o texto.

Apesar do tom protocolar, a saída do argentino foi cercada de bastidores. Segundo apurou o Núcleo de Esportes de O Liberal, a não renovação ocorreu a pedido do próprio Borasi, que procurou a diretoria bicolor pouco antes da partida contra o Cuiabá, pela 11ª rodada da Série B, e manifestou o desejo de sair. A decisão surpreendeu o clube, que tinha interesse na permanência e chegou a apresentar uma proposta considerada financeiramente atrativa. O jogador, no entanto, recusou a oferta de última hora.

Mesmo após o pedido de desligamento, Borasi seguiu treinando com o grupo até o fim do vínculo, encerrado agora em julho.

Novo destino: Santa Catarina

De acordo com o portal GE Santa Catarina, o destino do atacante deve ser o Criciúma. Segundo a publicação, o clube catarinense já encaminhou a contratação do jogador por empréstimo junto ao Sarmiento de Junín, da Argentina, clube ao qual Borasi pertence. Um pré-contrato já teria sido assinado e a oficialização deve ocorrer na próxima janela de transferências.

Se confirmada a negociação, Borasi reencontrará no Tigre o atacante Nicolas, outro ex-Paysandu que deixou o clube no decorrer da temporada.

Passagem marcada por altos e baixos

Benjamín Borasi chegou ao Paysandu no pacote de jogadores estrangeiros contratado para 2024. Foi um dos poucos que conseguiu se firmar e teve papel importante na reação do time durante a Série B do ano passado. Em 2024, apesar de alguns bons momentos, sofreu com problemas físicos que atrapalharam sua sequência.

Ao todo, Borasi disputou 39 partidas pelo Papão – 23 delas neste ano –, marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências.