Remo se aproxima de acerto com volante revelação da Série C, diz jornalista

O Remo está perto de acertar com um novo reforço para a temporada 2025: o volante Nathan Camargo, do Guarani. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1º) pelo jornalista Lucas Rossafa, que cobre os clubes de Campinas.

De acordo com a apuração do jornalista, o jogador, que tem os direitos econômicos pertencentes ao Red Bull Bragantino, deve ser cedido ao Remo por empréstimo. O contrato com o Leão Azul, segundo Rossafa, deve ser válido até o fim da Série B do Brasileirão.

Nathan Camargo é um dos destaques do Guarani na Série C. O atleta, de apenas 19 anos, já disputou 17 partidas com a camisa do Bugre campineiro, entre compromissos pelo Campeonato Paulista e a Terceirona, e marcou um gol.

Apesar das boas atuações, a disciplina do jogador preocupa. Apenas na Série C, Nathan já recebeu cinco cartões amarelos e um vermelho — este na partida contra o São Bernardo, na 5ª rodada do torneio.

Mesmo com o acordo avançado, o volante só poderá ser inscrito no elenco azulino a partir do dia 10 de julho, data de abertura da terceira janela de transferências da temporada. No Leão, Nathan terá a concorrência de Freitas, Daniel Cabral, Madison, Caio Vinícius, Luan Martins e, eventualmente, Jaderson no setor defensivo do meio-campo.

O Remo vive boa fase na Série B do Brasileirão. A equipe azulina terminou a 14ª rodada na 5ª colocação, com 23 pontos conquistados — apenas um a menos que o G-4, zona que dá acesso à Primeira Divisão ao fim da temporada.

O próximo compromisso do Leão Azul será neste sábado (5), às 16h, no Estádio Mangueirão, contra o Cuiabá, pela 15ª rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e cobertura ao vivo na Rádio Liberal.