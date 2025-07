Com novo sistema e promoção, Remo inicia vendas de ingressos para jogo contra o Cuiabá

O Remo iniciou nesta terça-feira (1) as vendas de ingressos para o jogo diante do Cuiabá-MT, marcado para o próximo sábado (5), às 16h, no Mangueirão, em Belém, válido pela 15ª rodada da Série B. A diretoria azulina dividiu por setores os bilhetes e fez promoção de ingressos duplo, com bilhetes mais em conta par quem adquirir para o lado B.

Atual vice-líder em público pagante e líder em arrecadação na Série B, o Remo terá mais um jogo em casa e a torcida azulina promete mais uma grande festa. Para o jogo diante do Cuiabá, os ingressos já estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

Os ingressos estão custando R$50 o individual para o lado A. O torcedor poderá adquirir o ingresso duplo no valor de R$80 (lado A). Esse valor de R$80 no bilhete duplo é válido somente até quinta-feira (3). Já as cadeiras do lado A está no valor de R$100 (individual) e R$160 (ingresso duplo). Os bilhetes do lado B estão custando R$30 a arquibancada e R$60 a cadeira. Além das Lojas do Remo, o torcedor azulino poderá comprar seus ingressos de forma online, no site da tickzi.com.br.

O Remo informou nesta semana que os ingressos físicos não serão mais vendidos. Os bilhetes para os jogos do Leão Azul serão 100% digitais. O clube iniciou uma parceria com a empresa Tickzi, que será responsável pela emissão e também a gestão dos ingressos em dias de jogos do Leão Azul. As vendas ainda serão realizadas nas Lojas do Remo, mas também podem ser feitas no site e também aplicativo da empresa. Em ambas, será necessário o cadastro prévio na plataforma da empresa, com dados como CPF, e-mail e endereço. Mesmo nas compras presenciais, o ingresso será enviado por e-mail e ficará disponível de forma digital, sem retirada física.

Esse cadastro também vale para idosos, pessoas com deficiência e também estudantes. Basta anexar s documentos exigidos pela plataforma. No caso de crianças menores de 12 anos, será permitido até dois ingressos gratuitos por CPF do responsável, e haverá desconto de 50% na compra de cadeiras mediante comprovação do vínculo.

Esse é o primeiro passo do clube, para que se tenha um cadastro dos torcedores, para que em breve seja implementado o sistema de biometria facial, já quem todas as praças esportivas do Brasil, com mais de 20 mil pessoas, terão que se adequar à Lei Geral do Esporte.