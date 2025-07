Atacante Pedro Rocha tem mais gols que rival do Remo na Série B; confira

O atacante Pedro Rocha vive grande fase no Remo. Artilheiro do clube e da Série B, o jogador chegou à marca de 12 gols na temporada - algo que não ocorria há cerca de nove anos. No campeonato nacional, o "homem gol" azulino tem mais bolas na rede do que o Volta Redonda-RJ, adversário do Leão Azul, e apenas um a menos que o Paysandu.

Atualmente, Pedro Rocha lidera a artilharia da Série B com oito gols. Ele atingiu a marca após balançar as redes duas vezes contra o Athletic-MG, no último domingo (29), garantindo a vitória fora de casa para o Remo. Com isso, o atacante superou o Voltaço, que soma sete gols no torneio.

A equipe carioca tem o ataque menos eficiente da Série B, com sete gols em 14 rodadas. O time está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 14 pontos.

O Paysandu, por sua vez, é o 19º colocado e tem o segundo pior ataque da competição, com nove gols marcados — dois deles na vitória de virada sobre a Ferroviária-SP, na última segunda-feira (30), na Curuzu. Com isso, o Papão tem apenas um gol a mais que Pedro Rocha, individualmente.

Este é o melhor momento de artilharia do atacante azulino desde 2016. Naquela temporada, Pedro atuava pelo Grêmio e marcou 12 gols em 42 partidas. A expectativa é de que essa marca seja superada, já que ainda restam 24 rodadas para o fim do Brasileirão.

Assim como o Bicola, o Volta Redonda teve um início promissor no campeonato, mas perdeu fôlego. Em 14 jogos, acumulou seis derrotas, cinco empates e três vitórias. O Paysandu também venceu três vezes, mas tem uma derrota a mais e um empate a menos que o time carioca. Já o Remo, com Pedro Rocha em alta, briga na parte de cima da tabela e ocupa a quinta colocação.