Paysandu deixa a lanterna da Série B e Remo fica mais perto do G-4; veja a tabela

O Paysandu fechou a 14ª rodada com a terceira vitória consecutiva. Na noite da última segunda-feira (30), o Papão venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1, de virada, e conquistou mais três pontos no campeonato. Com isso, o time bicolor deixou a lanterna da tabela e firmou a reação tão necessária na competição. Já o Remo, com a derrota do Cuiabá-MT, ficou mais próximo do G-4.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Paysandu contou com a “ajuda” do rival Remo para deixar a última colocação do campeonato. No domingo (29), o Leão Azul venceu o Athletic-MG, adversário direto do Papão na zona de rebaixamento. Assim, com a vitória sobre a Locomotiva, o Paysandu chegou a 13 pontos e ultrapassou o Esquadrão de Aço, que fechou a rodada com 12.

Agora, a equipe bicolor está a três pontos do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z-4, que venceu o Cuiabá. Com isso, a fuga da zona da degola fica mais próxima.

VEJA MAIS

Na próxima rodada, o Paysandu encara o Avaí-SC, fora de casa. Se vencer e contar com tropeços de Pantera, Volta Redonda (17º) e Amazonas-AM (16º), o Papão pode sonhar em deixar o Z-4.

VEJA A TABELA

Classificação fornecida por Sofascore

Já o Remo terminou a rodada na quinta colocação. O clube azulino, que voltou a vencer após dois jogos, poderia ter perdido uma posição em caso de vitória do Dourado. No entanto, o Cuiabá perdeu para o Botafogo-SP e permaneceu com 21 pontos, enquanto o Leão Azul chegou aos 23.

No próximo sábado (5), o Remo encara o próprio Cuiabá, no Mangueirão. Se vencer, e o Leão da Ilha tropeçar diante do Papão, o time azulino pode voltar à zona de acesso. Atualmente, além do Avaí, na quarta colocação, o G-4 tem o líder Goiás-GO (29), o vice-líder Coritiba-PR (27) e o terceiro colocado Novorizontino-SP (26).