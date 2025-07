Paysandu vira em cima da Ferroviária e engata terceira vitória seguida na Série B

O Paysandu engatou a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 30, a equipe bicolor encarou a Ferroviária no Estádio Banpará Curuzu pela 14ª rodada da competição. E debaixo de muita chuva, o Papão contou com gols de Marlon e Marcelinho para virar o placar e vencer por dois a um.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 13 pontos e deixou a lanterna da Série B - o Athletic agora é o último colocado com 12 pontos. No entanto, a equipe bicolor não conseguiu sair da zona de rebaixamento por conta dos demais resultados da rodada. Agora, o Papão está a apenas um ponto do Volta Redonda, primeira equipe fora do Z4.

No próximo sábado, 5 de julho, o Paysandu vai até a Ressacada, em Florianópolis, para encarar o Avaí, às 19h30, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já a Ferroviária vai receber o Vila Nova, no domingo, 6 de julho, às 16h, na Arena Fonte Luminonsa, em Araraquara, no interior de São Paulo.

Primeiro tempo

Mudanças e muita chuva. O início da noite de segunda-feira, 30, do Paysandu foi resumida nessas duas palavras. Primeiro, o técnico Claudinei Oliveira precisou fazer quatro trocas - todas forçadas - na equipe para iniciar o jogo com a Ferroviária.

Entregues ao departamento médico, o volante Matheus Vargas, os atacantes Rossi e Jorge Benítez estão em tratamento de lesão na coxa. Já o volante Leandro Vilela estava suspenso com três cartões amarelos. Ronaldo Henrique, Anderson Leite, Vinni Faria e Diogo Oliveira foram os substitutos.

O outro ponto que o Paysandu precisou superar foi a forte chuva que insistiu em cair em Belém na noite dessa segunda-feira. Com o alto volume de água, o gramado do Estádio Banpará Curuzu apresentou algumas poças d'água. E uma delas atrapalhou a equipe bicolor em um contra ataque que poderia resultar em gol. Aos 15 minutos, Marlon tocou na frente e Diogo Oliveira partiu em velocidade. Ao entrar na área, a bola parou na água na hora que o centroavante bicolor ia chutar.

Minutos depois a chuva foi amenizando e o volume em campo foi do Paysandu. Com mais posse de bola, a equipe bicolor ficou mais presente no ataque. E assim Diogo Oliveira roubou a bola na intermediária e Garcez partiu em velocidade. Dentro da área, ele bateu cruzado e Denis Júnior fez a defesa.

Em grande fase, Garcez manteve o ritmo de ser a principal peça ofensiva do Paysandu em campo. Aos 35 minutos, ele recebeu de novo dentro da área e voltou a bater cruzado. Mais uma vez, Denis Júnior fez a intervenção e jogou a bola para fora.

Mas apesar de estar melhor em campo, o Paysandu foi para o vestiário em desvantagem no placar. Aos 42 minutos, a zaga bicolor parou e Tarik, sozinho na pequena área, desviou o cruzamento de Juninho da esquerda. Ferroviária um a zero.

Segundo tempo

A volta do intervalo foi com novidades no Paysandu. Thiago Heleno foi acionado para estrear na zaga e Marcelinho para reforçar o setor de ataque. Mas a primeira chance da etapa final foi da equipe paulista. Albano esticou pela direita, Carlão ganhou na corrida, mas bateu na rede pelo lado de fora.

A chuva voltou a cair forte no Estádio Banpará Curuzu. E com ela, o ímpeto do Paysandu também voltou. Aos 16 minutos, o VAR entrou em ação para checar um possível pênalti em Marlon, que, após disputa de bola na grande área, teria sido tocado pela defesa paulista. Porém, a arbitragem mandou o jogo seguir.

Três minutos depois, Marlon começou a mudar a cara do jogo. Na entrada da área, ele pegou a sobra da defesa e, na segunda tentativa, bateu rasteiro, no canto, para empatar a partida.

No minuto seguinte, Bryan Borges levantou na área, Diogo Oliveira arrumou de cabeça e Marlon bateu de primeira. A bola passou direto para fora.

Aos 22 minutos, veio a virada bicolor! Reverson cruzou da esquerda, Marcelinho dominou no peito e bateu rasteiro. O goleiro Denis Júnior nem conseguiu sair do lugar. Paysandu dois a um.

Na tentativa de empatar a partida, o técnico Vinícius Bergantin apostou em povoar a área do Paysandu. Diego Quirino e Wesley Pomba foram acionados no ataque da Ferroviária. Por sua vez, o Paysandu apostou nos contra ataques para tentar finalizar de vez a partida.

Em uma das rápidas descidas da equipe bicolor ao ataque, Diogo Oliveira não conseguiu aproveitar o cruzamento rasteiro de Denner. Porém, não fez falta. Final de partida e terceira vitória seguida do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro!

Ficha técnica

Paysandu 2 x 1 Ferroviária

Local: Estádio Banpará Curuzu

Hora: 19h

Data: 30/06/2024

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA/PR) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (CBF/PA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Cartão Amarelo: Thalisson (PSC) | Ronaldo Alves, Albano, Juninho e Edson Lucas (FER)

Gols: Marlon (19' 2T) e Marcelinho (22' 2T) | Tárik (43' 1T)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson (Bryan Borges), Joaquín Novillo (Thiago Heleno) e Reverson; Ronaldo Henrique, Anderson Leite (Denner) e Marlon (André Lima); Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Vinni Faria (Marcelinho).

Técnico: Claudinei Oliveira

Ferroviária (SP): Denis Junior; Lucas Rodrigues (Wesley Pomba), Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Alencar e Tárik; Thiago Lopes (Kevin), Albano (Ronaldo) e Juninho (Igor Bolt); Carlão (Diego Quirino).

Técnico: Vinícius Bergantin

Público pagante: Não divulgado

Público total: Não divulgado

Renda: Não divulgado