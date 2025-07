Livre no mercado, Víctor Cantillo rescinde com Huracán e pode reforçar o Remo

O jogador colombiano Víctor Cantillo está disponível no mercado após rescindir seu contrato com o Huracán, da Argentina. Com 31 anos, o atleta chegou ao clube argentino em janeiro, mas teve poucas oportunidades, participando de apenas quatro jogos em 2025.

O anúncio da rescisão foi feito pelo próprio jogador nesta terça-feira (10), por meio de suas redes sociais. Em sua mensagem, Cantillo agradeceu ao Huracán, à torcida, à diretoria e aos companheiros pelos seis meses de convivência, despedindo-se e afirmando que seguirá como um torcedor do clube.

Jogador se despede da equipe argentina (Reprodução/Instagram)

Com o vínculo encerrado, Cantillo pode retornar ao futebol brasileiro, onde já atuou pelo Corinthians entre 2020 e 2023. A negociação está sendo conduzida diretamente com Marcos Braz, dirigente do clube paraense. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan.

Natural de Ciénaga, na Colômbia, Cantillo iniciou sua carreira no Atlético Nacional e ganhou destaque no Junior Barranquilla, clube onde foi campeão nacional e disputou mais de 200 partidas. No Brasil, sua passagem pelo Corinthians foi marcada por 85 jogos, além de boa atuação pela seleção principal da Colômbia, pela qual disputou duas partidas.

Agenda

No próximo sábado (5), o Remo encara o próprio Cuiabá, no Mangueirão. Se vencer, e o Avaí tropeçar diante do Paysandu, o time azulino pode voltar à zona de acesso. Atualmente, além do Leão da Ilha, na quarta colocação, o G-4 tem o líder Goiás-GO (29), o vice-líder Coritiba-PR (27) e o terceiro colocado Novorizontino-SP (26).