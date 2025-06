Mangueirão terá entrada de torcedores por reconhecimento facial

O principal palco do futebol paraense passará por mudança importante. O Mangueirão passará a ter catracas com reconhecimento facial, como prevê a Lei Geral do Esporte. A informação foi confirmada por uma fonte interna ao núcleo de esporte de O Liberal.

O Colosso do Bengui já recebeu algumas catracas com reconhecimento facial no último clássico entre Remo x Paysandu, porém, foi utilizado apenas pelo lado dos torcedores do Papão, já que o clube possui a tecnologia em jogos na Curuzu.

Uma reunião será feita entre os representantes do Mangueirão, a empresa responsável pelas catracas com reconhecimento facial, clubes, além de empresas de segurança. A reunião será de forma online. A expectativa é que até o final do mês de julho, todos os jogos no Mangueirão sejam realizados com o reconhecimento facial. A equipe de O Liberal também foi informada que, os clubes deverão se adequar à nova forma de comercialização de bilhetes juntamente com seus parceiros de vendas de ingressos online.

O Remo teve problemas com a comercialização de ingressos de forma online recentemente. O clube foi notificado pela Secretaria de Esporte Estado e lazer (SEEL) e algumas pessoas foram presas pela Polícia Civil, acusadas de fazer parte de uma organização criminosa que duplicava bilhetes em jogos do clube. A equipe de O Liberal solicitou ao clube azulino um posicionamento sobre como o Remo irá comercializar seus bilhetes, já que não será possível mais vender ingressos físicos. Em nota o clube azulino informou que está dentro do prazo de adequação e que estão sendo analisadas questões de vendas de bilhetes.

"O Remo informa que está dentro do prazo de adequação ao sistema do Mangueirão e que mudanças na forma de comercialização de ingressos estão sendo analisadas"

Legislação

A tecnologia de biometria facial será obrigatória em praças esportivas com capacidade de mais de 20 mil lugares. É uma exigência da Lei Geral do Esporte, que visa melhorar a segurança nos grandes eventos esportivos, além de dar ao torcedor mais agilidade no acesso aos estádios e ginásios. O prazo para que as praças esportivas se adequem é até 14 de julho.

Fatores importantes

Com a nova legislação, ingressos impressos, cartões ou qualquer outra forma para ter acesso aos estádios entrarão em desuso, tendo direito a entrar no local do evento apenas por meio da biometria facial, que deverá ser feita de forma prévia, nas plataformas de vendas de ingressos. Dessa forma, apenas a pessoa que comprou o ingresso terá acesso ao evento, impossibilitando o comercio de ingressos falsos, além da prática do cambismo.

Trabalho em conjunto

As grandes Arenas do Brasil já utilizam o sistema de reconhecimento facial. A intenção é que o sistema de da biometria facial trabalhe em conjunto com os órgãos de segurança, para que torcedores que estejam foragidos ou respondem por algum crime, sejam identificados e presos.