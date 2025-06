Urawa Reds x Monterrey: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Mundial de Clubes

Urawa Reds x Monterrey disputam hoje, quarta-feira (25/06), a 3° rodada do Mundial de Clubes. O jogo acontece às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Urawa Reds x Monterrey ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Mundial de Clubes, o Monterrey empatou com o Inter por 1 a 1 e empatou sem gols com o River Plate.

Já o Urawa Reds passou por uma derrota de 3 a 1 para o River Plate e por outra de 2 a 1 para o Inter de Milão.

VEJA MAIS

Urawa Reds x Monterrey: prováveis escalações

Urawa Reds: Nishikawa; Ishihara, Boza, Hoibraten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Matsumoto, Watanabe; Matsuo.

Monterrey: Andrada; Aguirre, Medina, Ramos, Arteaga; Deossa, Torres; Corona, Canales, Ocampos; Berterame.

FICHA TÉCNICA

Urawa Reds x Monterrey

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, EUA

Data/Horário: 25 de junho de 2025, 22h