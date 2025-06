Desempenho de Luan Martins coloca volante na berlinda no Remo; Jaderson pode assumir vaga

O desempenho abaixo do esperado no clássico contra o Paysandu, no último sábado (21), acendeu um alerta sobre a titularidade de Luan Martins no Remo. O volante, que recebeu nota 5,5 do Núcleo de Esportes de O Liberal, teve dificuldades na proteção à defesa e pode perder espaço no time para a próxima rodada da Série B.

Contratado em abril, vindo do Aparecidense, Luan chegou ao Leão para a disputa da segunda divisão. Após uma atuação fraca no Re-Pa, é provável que ele vá para o banco diante do Atletic-MG, na próxima rodada. A tendência é que Jaderson, que está à disposição, retome a posição. O setor ainda conta com outras opções, como Caio Vinicius, Daniel Cabral e Pavani.

Na defesa, a lesão de Klaus deve abrir espaço novamente para Reynaldo, que surge como favorito para assumir a vaga. Entretanto, Kayky também é opção para o técnico, que busca ajustar o sistema defensivo.

Com a derrota no clássico, o Remo chegou a segunda derrota consecutiva na competição e permaneceu na 8ª colocação, com 20 pontos, e se distanciou ainda mais do G4 da Série B.

O Leão volta a campo contra o Atletic-MG. A partida, válida pela 14ª rodada da Série B, está marcada para domingo (29), às 16h, no estádio do Athletic Club, em Minas Gerais. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal O Liberal.com e narração da Rádio Liberal +.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)