Chelsea supera o corajoso Espérance e vai enfrentar o Benfica nas oitavas de final do Mundial

O corajoso Espérance lutou enquanto teve forças, mas não suportou o melhor futebol do Chelsea, que venceu por 3 a 0, nesta terça-feira, na Filadélfia, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Com o resultado, a equipe inglesa ficou com o segundo lugar na chave, com seis pontos, atrás apenas do Flamengo. O time da Tunísia terminou com três.

O Chelsea volta a campo no sábado, às 17 horas (de Brasília, em Charlotte, quando vai enfrentar o Benfica no duelo por um lugar nas quartas de final.

O jogo começou em ritmo intenso, com as equipes se revezando no ataque. Mesmo desfalcado e com a vantagem do empate para ficar com a vaga nas oitavas, O Chelsea se lançou ao ataque, mas sofreu com o mau posicionamento de sua defesa, sempre proporcionando espaços para os avanços do Espérance.

Apesar da agressividade das equipes, poucas chances foram criadas. A primeira do Chelsea surgiu com o jovem Delap, aos 15 minutos. A resposta do time tunisiano veio na sequência com Yan Sasse.

Aos poucos, a melhor qualidade técnica do Chelsea passou a prevalecer na partida. A equipe inglesa produziu bem pelo lado esquerdo com o habilidoso Madueke.

Apesar da força transmitida pela numerosa torcida presente ao Lincoln Financial Field, o Espérance mostrou queda na parte física, causando erros nos passes e menos produção ofensiva.

Nos últimos minutos, o destaque foi o meio-campista argentino Enzo Fernández, autor dos passes para os gols de Adarabioyo, aos 48, e Delap, aos 50.

O Chelsea voltou para o segundo tempo sem dar chances para o Espérance, que não encontrou os mesmos espaços da primeira etapa. Com isso, o domínio inglês foi total, a ponto do técnico Enzo Maresca fazer mais alterações para poupar jogadores.

Com 20 minutos jogados na etapa final, o clima era de confiança por parte do Chelsea, diante do conformismo do Espérance, que precisava virar o placar para conseguir a vaga. As duas torcidas festejavam. A inglesa pela classificação e a tunisiana pela coragem de seus jogadores.

Um lance polêmico aconteceu aos 32 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o Chelsea em um lance que a bola bateu no zagueiro do Espérance, mas o VAR mandou anular a marcação. Daí em diante, Ben Said evitou duas vezes gols do Chelsea, mas ainda houve tempo para o terceiro gol inglês com George.