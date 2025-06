Paysandu chamou 'Capitão Nascimento' do Bope para ajudar time a sair da crise

Em busca de forças para deixar a lanterna da Série B, o Paysandu recebeu um reforço que não entra em campo, mas fala direto ao psicológico do elenco. O ex-capitão do Bope, Paulo Storani, foi convidado pela diretoria do clube para palestrar ao grupo de jogadores e se tornou uma espécie de arma motivacional na tentativa de embalar uma reação na competição.

A presença de Storani, conhecido nacionalmente por ser um dos oficiais que inspiraram o personagem Capitão Nascimento no cinema, foi uma escolha estratégica do presidente Roger Aguilera. Além de conversar com o elenco antes do clássico Re-Pa, ele também esteve ao lado do time no estádio, testemunhando de perto a vitória por 1 a 0 sobre o maior rival, no último sábado (21).

Mais do que para aquele jogo, a ideia é que o impacto da fala de Storani siga reverberando na mente do time nas próximas rodadas. O Paysandu volta a campo na segunda-feira (30), contra a Ferroviária, na Curuzu, e busca a terceira vitória consecutiva na Série B. O time tem 10 pontos e está na última colocação.

Storani discursou por uma hora antes do clássico (Ascom Paysandu)

“A palestra dele ajudou muito. O que ele viveu no Bope é muito parecido com o que a gente passa no futebol. Ele contou como teve que se juntar com o grupo pra conseguir unir a equipe. Isso ajudou muito a nós”, contou o atacante Diogo Oliveira, autor do gol da vitória sobre o Remo.

A ideia do clube é seguir apostando em recursos extracampo para fortalecer o elenco emocionalmente e manter o espírito demonstrado no clássico. Recentemente uma psicóloga foi contratada exclusivamente para o elenco. Tudo para o Papão sair da atual situação.